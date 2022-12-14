СБУ прийшла з обшуками до Нестора Шуфрича

Нестора Шуфрича.



Про це



Як повідомляють джерела видання, його підозрюють у державній зраді.



Зокрема, Шуфричу закидають «тісну» співпрацю із працівником Федеральної служби безпеки рф та колишнім народним депутатом Володимиром Сівковичем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України прийшла з обшуками до колишнього народного депутата України зараз забороненої «Опозиційної платформи — За життя»Про це hromadske повідомили джерела в правоохоронних органах.Як повідомляють джерела видання, його підозрюють у державній зраді.Зокрема, Шуфричу закидають «тісну» співпрацю із працівником Федеральної служби безпеки рф та колишнім народним депутатом

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