СБУ прийшла з обшуками до Нестора Шуфрича
Сьогодні, 09:37
Служба безпеки України прийшла з обшуками до колишнього народного депутата України зараз забороненої «Опозиційної платформи — За життя» Нестора Шуфрича.
Про це hromadske повідомили джерела в правоохоронних органах.
Як повідомляють джерела видання, його підозрюють у державній зраді.
Зокрема, Шуфричу закидають «тісну» співпрацю із працівником Федеральної служби безпеки рф та колишнім народним депутатом Володимиром Сівковичем.
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Про це hromadske повідомили джерела в правоохоронних органах.
Як повідомляють джерела видання, його підозрюють у державній зраді.
Зокрема, Шуфричу закидають «тісну» співпрацю із працівником Федеральної служби безпеки рф та колишнім народним депутатом Володимиром Сівковичем.
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Коментарі 1
Державна зрада-це ж довічне.
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