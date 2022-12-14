СБУ прийшла з обшуками до Нестора Шуфрича

СБУ прийшла з обшуками до Нестора Шуфрича
Служба безпеки України прийшла з обшуками до колишнього народного депутата України зараз забороненої «Опозиційної платформи — За життя» Нестора Шуфрича.

Про це hromadske повідомили джерела в правоохоронних органах.

Як повідомляють джерела видання, його підозрюють у державній зраді.

Зокрема, Шуфричу закидають «тісну» співпрацю із працівником Федеральної служби безпеки рф та колишнім народним депутатом Володимиром Сівковичем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Нестор Шуфрич, державна зрада, СБУ, обшуки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Державна зрада-це ж довічне.
Відповісти
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Віталій Кличко зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем: йшлося про прискорення поставок в Україну далекобійних ракет Taurus
Сьогодні, 10:19
Оновили дані про втрати росії у війні
Сьогодні, 10:05
СБУ прийшла з обшуками до Нестора Шуфрича
Сьогодні, 09:37
Коломойський отримав нову підозру
Сьогодні, 09:28
На Хмельниччині прогриміли вибухи: працювала ППО
Сьогодні, 09:07
Схожі новини
До очільника Чернігова прийшли з обшуками: що відомо До очільника Чернігова прийшли з обшуками: що відомо
05 вересень, 08:55
СБУ та ДБР проводять спільні обшуки на Волинській та ще семи митницях СБУ та ДБР проводять спільні обшуки на Волинській та ще семи митницях
10 лютий, 09:25
«Виконуємо завдання президента»: голова СБУ Василь Малюк прокоментував масові обшуки «Виконуємо завдання президента»: голова СБУ Василь Малюк прокоментував масові обшуки
01 лютий, 15:40
У Зимному СБУ проводила обшуки не тільки в монастирі: деталі рейду. ВІДЕО У Зимному СБУ проводила обшуки не тільки в монастирі: деталі рейду. ВІДЕО
14 грудень, 2022, 21:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Суд обрав запобіжний захід депутату Волиньради, якого затримали під час одержання хабаря у 35 тисяч доларів
Сьогодні, 11:00
 0
Волинські поліцейські затримали 55-річного киянина, який переробляв та продавав зброю
Сьогодні, 10:47
 0
Вночі Повітряні сили збили усі 17 російських «шахедів», які рухались у напрямку Хмельниччини
Сьогодні, 10:40
 0
Віталій Кличко зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем: йшлося про прискорення поставок в Україну далекобійних ракет Taurus
Сьогодні, 10:19
 0
Оновили дані про втрати росії у війні
Сьогодні, 10:05
 0
Медіа
відео
1/8