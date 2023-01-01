Віталій Кличко зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем: йшлося про прискорення поставок в Україну далекобійних ракет Taurus

Мер Києвапід час церемонії Bild 100 поспілкувався із канцлером Німеччинипро посилення допомоги Україні, зокрема далекобійними ракетами Taurus.Про це Кличко повідомив у Telegram.«Відвідали з Володимиром у Берліні захід Bild 100. На який німецьке видання й видавництво Axel Springer щорічно збирає найвпливовіших людей. Під час виступів ми говорили про ту допомогу, яка життєво важлива сьогодні для боротьби і Перемоги України. І, скориставшись нагодою, я звернувся до канцлера Німеччини Олафа Шольца, який теж був присутній, аби Україні якнайшвидше надали далекобійні ракети Taurus», - повідомив Віталій Кличко.Він зазначив, що ця зброя потрібна Україні, аби захистити не лише свободу своєї країни, а й безпеку всього цивілізованого світу.Раніше повідомлялося, що під час візиту Віталія Кличка до Німеччини було підписано угоду про партнерство між Києвом та Берліном.Також повідомлялося, Кличко домовився з мером Берліна Каєм Вегнером про допомогу столиці Німеччини у створенні в Києві інноваційного муніципального центру протезування для військових.