Віталій Кличко зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем: йшлося про прискорення поставок в Україну далекобійних ракет Taurus
Сьогодні, 10:19
Мер Києва Віталій Кличко під час церемонії Bild 100 поспілкувався із канцлером Німеччини Олафом Шольцем про посилення допомоги Україні, зокрема далекобійними ракетами Taurus.
Про це Кличко повідомив у Telegram.
«Відвідали з Володимиром у Берліні захід Bild 100. На який німецьке видання й видавництво Axel Springer щорічно збирає найвпливовіших людей. Під час виступів ми говорили про ту допомогу, яка життєво важлива сьогодні для боротьби і Перемоги України. І, скориставшись нагодою, я звернувся до канцлера Німеччини Олафа Шольца, який теж був присутній, аби Україні якнайшвидше надали далекобійні ракети Taurus», - повідомив Віталій Кличко.
Він зазначив, що ця зброя потрібна Україні, аби захистити не лише свободу своєї країни, а й безпеку всього цивілізованого світу.
Раніше повідомлялося, що під час візиту Віталія Кличка до Німеччини було підписано угоду про партнерство між Києвом та Берліном.
Також повідомлялося, Кличко домовився з мером Берліна Каєм Вегнером про допомогу столиці Німеччини у створенні в Києві інноваційного муніципального центру протезування для військових.
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Про це Кличко повідомив у Telegram.
«Відвідали з Володимиром у Берліні захід Bild 100. На який німецьке видання й видавництво Axel Springer щорічно збирає найвпливовіших людей. Під час виступів ми говорили про ту допомогу, яка життєво важлива сьогодні для боротьби і Перемоги України. І, скориставшись нагодою, я звернувся до канцлера Німеччини Олафа Шольца, який теж був присутній, аби Україні якнайшвидше надали далекобійні ракети Taurus», - повідомив Віталій Кличко.
Він зазначив, що ця зброя потрібна Україні, аби захистити не лише свободу своєї країни, а й безпеку всього цивілізованого світу.
Раніше повідомлялося, що під час візиту Віталія Кличка до Німеччини було підписано угоду про партнерство між Києвом та Берліном.
Також повідомлялося, Кличко домовився з мером Берліна Каєм Вегнером про допомогу столиці Німеччини у створенні в Києві інноваційного муніципального центру протезування для військових.
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