Вночі Повітряні сили збили усі 17 російських «шахедів», які рухались у напрямку Хмельниччини

Вночі Повітряні сили збили усі 17 російських «шахедів», які рухались у напрямку Хмельниччини
Вночі 15 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф).

Про це повідомляють Повітряні сили.

Усього зафіксовано пуски 17 ударних БпЛА, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини.

"Усі 17 «шахедів» знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування. Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області вночі, 15 вересня, пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, повідомляли про роботу сил ППО.

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Теги: Хмельниччина, шахеди
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