Волинські поліцейські затримали 55-річного киянина, який переробляв та продавав зброю
Сьогодні, 10:47
Переробляв і продавав: волинські поліцейські затримали торговця зброєю.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Правоохоронці встановили, що 55-річний киянин здійснював реалізацію вогнепальної зброї, зокрема, пістолетів. Поліцейські задокументували декілька таких фактів.
Учора, 14 вересня, за силової підтримки спецпризначенців КОРД, зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він в ізоляторі тимчасового тримання. Вилучену зброю направили на дослідження.
Під час проведення обшуку за місцем проживання затриманого, поліцейські вилучили також знаряддя для переробки та комплектуючі зброї та речові докази, які підтверджують його злочинну діяльність.
Нині вирішується питання про оголошення киянину підозри за статтею 263 (Збут вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
Зловмисникові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.
Нагадаємо, що на початку вересня волинські поліцейські викрили на торгівлі зброєю та затримали 38-річного мешканця Кривого Рогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Правоохоронці встановили, що 55-річний киянин здійснював реалізацію вогнепальної зброї, зокрема, пістолетів. Поліцейські задокументували декілька таких фактів.
Учора, 14 вересня, за силової підтримки спецпризначенців КОРД, зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він в ізоляторі тимчасового тримання. Вилучену зброю направили на дослідження.
Під час проведення обшуку за місцем проживання затриманого, поліцейські вилучили також знаряддя для переробки та комплектуючі зброї та речові докази, які підтверджують його злочинну діяльність.
Нині вирішується питання про оголошення киянину підозри за статтею 263 (Збут вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
Зловмисникові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.
Нагадаємо, що на початку вересня волинські поліцейські викрили на торгівлі зброєю та затримали 38-річного мешканця Кривого Рогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Суд обрав запобіжний захід депутату Волиньради, якого затримали під час одержання хабаря у 35 тисяч доларів
Сьогодні, 11:00
Волинські поліцейські затримали 55-річного киянина, який переробляв та продавав зброю
Сьогодні, 10:47
Вночі Повітряні сили збили усі 17 російських «шахедів», які рухались у напрямку Хмельниччини
Сьогодні, 10:40
Віталій Кличко зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем: йшлося про прискорення поставок в Україну далекобійних ракет Taurus
Сьогодні, 10:19
Оновили дані про втрати росії у війні
Сьогодні, 10:05
Медіа