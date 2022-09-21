Волинські правоохоронці затримали торговця зброєю. ФОТО
Сьогодні, 12:56
Волинські оперативники викрили та затримали торговця зброєю.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники управління карного розшуку спільно із слідчими та відділом кримінального аналізу викрили 38-річного мешканця Кривого Рогу у незаконному промислі – торгівлі зброєю. Задокументовано декілька фактів реалізації зброї, зокрема, пістолетів. Зброю поліцейські вилучили та скерували на відповідні експертизи.
За місцем проживання та перебування фігуранта правоохоронці провели санкціоновані обшуки, вилучено знаряддя для переробки зброї, комплектуючі, патрони, мобільні телефони та чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність.
За силової підтримки спецпризначенців КОРД учора зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про оголошення підозри за статтею 263 (збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники управління карного розшуку спільно із слідчими та відділом кримінального аналізу викрили 38-річного мешканця Кривого Рогу у незаконному промислі – торгівлі зброєю. Задокументовано декілька фактів реалізації зброї, зокрема, пістолетів. Зброю поліцейські вилучили та скерували на відповідні експертизи.
За місцем проживання та перебування фігуранта правоохоронці провели санкціоновані обшуки, вилучено знаряддя для переробки зброї, комплектуючі, патрони, мобільні телефони та чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність.
За силової підтримки спецпризначенців КОРД учора зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про оголошення підозри за статтею 263 (збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта
Сьогодні, 13:24
Волинські правоохоронці затримали торговця зброєю. ФОТО
Сьогодні, 12:56
В селі на Волині загорівся приватний будинок. ФОТО
Сьогодні, 12:23
Медіа