Волинські правоохоронці затримали торговця зброєю. ФОТО

Волинські правоохоронці затримали торговця зброєю. ФОТО
Волинські оперативники викрили та затримали торговця зброєю.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники управління карного розшуку спільно із слідчими та відділом кримінального аналізу викрили 38-річного мешканця Кривого Рогу у незаконному промислі – торгівлі зброєю. Задокументовано декілька фактів реалізації зброї, зокрема, пістолетів. Зброю поліцейські вилучили та скерували на відповідні експертизи.

За місцем проживання та перебування фігуранта правоохоронці провели санкціоновані обшуки, вилучено знаряддя для переробки зброї, комплектуючі, патрони, мобільні телефони та чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність.
Волинські правоохоронці затримали торговця зброєю. ФОТО

За силової підтримки спецпризначенців КОРД учора зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про оголошення підозри за статтею 263 (збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.
Волинські правоохоронці затримали торговця зброєю. ФОТО
Волинські правоохоронці затримали торговця зброєю. ФОТО
Волинські правоохоронці затримали торговця зброєю. ФОТО
Волинські правоохоронці затримали торговця зброєю. ФОТО
Волинські правоохоронці затримали торговця зброєю. ФОТО
Волинські правоохоронці затримали торговця зброєю. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, зброя, поліція, торговець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта
Сьогодні, 13:24
Виїзд з України для жінок на військовому обліку обмежать, – Веніславський
Сьогодні, 13:07
Волинські правоохоронці затримали торговця зброєю. ФОТО
Сьогодні, 12:56
НАТО не бачить ознак, що росія била по Румунії навмисно, – Столтенберг
Сьогодні, 12:49
В селі на Волині загорівся приватний будинок. ФОТО
Сьогодні, 12:23
Схожі новини
Переробляв пістолети та продавав: на Волині викрили 29-річного торговця зброєю з Рівненщини Переробляв пістолети та продавав: на Волині викрили 29-річного торговця зброєю з Рівненщини
29 червень, 10:21
Погрожував підривом гранати: у волинянина вилучили арсенал незаконної зброї. ФОТО Погрожував підривом гранати: у волинянина вилучили арсенал незаконної зброї. ФОТО
07 лютий, 12:46
Волинські поліцейські затримали чоловіка, який незаконно збував перероблену вогнепальну зброю Волинські поліцейські затримали чоловіка, який незаконно збував перероблену вогнепальну зброю
21 вересень, 2022, 11:43
На Волині знищили вилучену та добровільно здану зброю й боєприпаси. ФОТО На Волині знищили вилучену та добровільно здану зброю й боєприпаси. ФОТО
16 червень, 2022, 09:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський присвоїв Буданову звання генерал-лейтенанта
Сьогодні, 13:24
 0
Виїзд з України для жінок на військовому обліку обмежать, – Веніславський
Сьогодні, 13:07
 0
Волинські правоохоронці затримали торговця зброєю. ФОТО
Сьогодні, 12:56
 0
НАТО не бачить ознак, що росія била по Румунії навмисно, – Столтенберг
Сьогодні, 12:49
 0
В селі на Волині загорівся приватний будинок. ФОТО
Сьогодні, 12:23
 0
Медіа
відео
1/8