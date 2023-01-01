В селі на Волині загорівся приватний будинок. ФОТО
Сьогодні, 12:23
Зранку, 7 вересня, у селі Велицьк на Ковельщині загорівся приватний житловий будинок.
Про це повідомила кореспондентка Суспільного.
Станом на 12:00 на місці працюють рятувальники, допомагають гасити пожежу також односельці.
Як розповів Суспільному голова громади Віктор Ковальчук, у хаті проживає молода родина. Раніше будинок належав їх родичу. Попередньо, під час пожежі ніхто не травмувався.
Зі слів голови громади Віктора Ковальчука, у хаті живе молода родина. Попередньо, ніхто не травмувався.
Як додав голова громади, найближчим часом з місцевого бюджету виділять кошти, щоб допомогти родині відбудувати будинок.
Станом на 12:00 гасіння пожежі триває.
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Про це повідомила кореспондентка Суспільного.
Станом на 12:00 на місці працюють рятувальники, допомагають гасити пожежу також односельці.
Як розповів Суспільному голова громади Віктор Ковальчук, у хаті проживає молода родина. Раніше будинок належав їх родичу. Попередньо, під час пожежі ніхто не травмувався.
Зі слів голови громади Віктора Ковальчука, у хаті живе молода родина. Попередньо, ніхто не травмувався.
Як додав голова громади, найближчим часом з місцевого бюджету виділять кошти, щоб допомогти родині відбудувати будинок.
Станом на 12:00 гасіння пожежі триває.
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