В селі на Волині загорівся приватний будинок. ФОТО





Про це повідомила кореспондентка



Станом на 12:00 на місці працюють рятувальники, допомагають гасити пожежу також односельці.



Як розповів Суспільному голова громади Віктор Ковальчук, у хаті проживає молода родина. Раніше будинок належав їх родичу. Попередньо, під час пожежі ніхто не травмувався.



Зі слів голови громади Віктора Ковальчука, у хаті живе молода родина. Попередньо, ніхто не травмувався.



Як додав голова громади, найближчим часом з місцевого бюджету виділять кошти, щоб допомогти родині відбудувати будинок.



Станом на 12:00 гасіння пожежі триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку, 7 вересня, у селі Велицьк на Ковельщині загорівся приватний житловий будинок.Про це повідомила кореспондентка Суспільного Станом на 12:00 на місці працюють рятувальники, допомагають гасити пожежу також односельці.Як розповів Суспільному голова громади, у хаті проживає молода родина. Раніше будинок належав їх родичу. Попередньо, під час пожежі ніхто не травмувався.Зі слів голови громади Віктора Ковальчука, у хаті живе молода родина. Попередньо, ніхто не травмувався.Як додав голова громади, найближчим часом з місцевого бюджету виділять кошти, щоб допомогти родині відбудувати будинок.Станом на 12:00 гасіння пожежі триває.

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