Внаслідок удару росіян по Костянтинівці загинули 16 людей

Внаслідок удару росіян по Костянтинівці загинули 16 людей
Кількість загиблих унаслідок удару російських військ по Костянтинівці Донецької області становить 16 осіб.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

За уточненою інформацією, кількість загиблих внаслідок удару по Костянтинівці – 16 осіб. Це встановили після огляду тіл.

Отримали поранення 33 особи.

"Наразі тіла майже всіх загиблих ідентифіковані. Не ідентифікували тіло лише одного чоловіка. Тому, звертаємося до людей, чиї родичі та знайомі могли перебувати на місці ворожого удару, звернутися до підрозділів Національної поліції", - зазначили у МВС.

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Теги: Росія, Україна, війна, Костянтинівка
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