Росіяни вдарили по ринку в Костянтинівці: 16 людей загинули
Сьогодні, 15:49
Війська росії атакували Костянтинівку Донецької області. За попередніми даними, відомо про 16 загиблих.
Про це пише «Радіо Свобода». Цю інформацію «Громадському» також підтвердили у Донецькій ОВА.
Чи є серед загиблих діти, поки невідомо. Також відомо про 18 поранених. Усі постраждалі унаслідок російської атаки — цивільні.
Повідомлення про удар по Костянтинівці спершу поширилися соцмережами. Як зазначається у них, окупанти вдарили по центральному ринку у місті, застосувавши зенітно-ракетний комплекс С-300.
Начальниця управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Донецької ОВА Тетяна Тюріна зазначила, що тип зброї, з якої стріляли окупанти, ще уточнюється.
Президент Володимир Зеленський опублікував відео російської атаки по місту. Він висловив співчуття тим, хто втратив рідних, та попередив, що кількість загиблих і постраждалих може ще зрости.
«Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь», — пише Зеленський.
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Про це пише «Радіо Свобода». Цю інформацію «Громадському» також підтвердили у Донецькій ОВА.
Чи є серед загиблих діти, поки невідомо. Також відомо про 18 поранених. Усі постраждалі унаслідок російської атаки — цивільні.
Повідомлення про удар по Костянтинівці спершу поширилися соцмережами. Як зазначається у них, окупанти вдарили по центральному ринку у місті, застосувавши зенітно-ракетний комплекс С-300.
Начальниця управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Донецької ОВА Тетяна Тюріна зазначила, що тип зброї, з якої стріляли окупанти, ще уточнюється.
Президент Володимир Зеленський опублікував відео російської атаки по місту. Він висловив співчуття тим, хто втратив рідних, та попередив, що кількість загиблих і постраждалих може ще зрости.
«Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь», — пише Зеленський.
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