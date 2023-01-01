Росіяни вдарили по ринку в Костянтинівці: 16 людей загинули





Про це пише «Радіо Свобода». Цю інформацію



Чи є серед загиблих діти, поки невідомо. Також відомо про 18 поранених. Усі постраждалі унаслідок російської атаки — цивільні.



Повідомлення про удар по Костянтинівці спершу поширилися соцмережами. Як зазначається у них, окупанти вдарили по центральному ринку у місті, застосувавши зенітно-ракетний комплекс С-300.



Начальниця управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Донецької ОВА Тетяна Тюріна зазначила, що тип зброї, з якої стріляли окупанти, ще уточнюється.



Президент Володимир Зеленський опублікував відео російської атаки по місту. Він висловив співчуття тим, хто втратив рідних, та попередив, що кількість загиблих і постраждалих може ще зрости.







«Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь», — пише Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війська росії атакували Костянтинівку Донецької області. За попередніми даними, відомо про 16 загиблих.Про це пише «Радіо Свобода». Цю інформацію «Громадському» також підтвердили у Донецькій ОВА.Чи є серед загиблих діти, поки невідомо. Також відомо про 18 поранених. Усі постраждалі унаслідок російської атаки — цивільні.Повідомлення про удар по Костянтинівці спершу поширилися соцмережами. Як зазначається у них, окупанти вдарили по центральному ринку у місті, застосувавши зенітно-ракетний комплекс С-300.Начальниця управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Донецької ОВАзазначила, що тип зброї, з якої стріляли окупанти, ще уточнюється.Президентопублікував відео російської атаки по місту. Він висловив співчуття тим, хто втратив рідних, та попередив, що кількість загиблих і постраждалих може ще зрости.«Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь», — пише Зеленський.

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