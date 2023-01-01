На Волині директорка навчального закладу працевлаштувала родичів і виплатила їм премії

Директорку школи на Волині визнали винною у вчинені корупційних правопорушень.Про це інформує Волинська обласна рада.Члени постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією розглянули подання Ковельської окружної прокуратури.У документі, адресованому обласній раді, йдеться, що за рішенням Ратнівського районного суду тимчасово виконувачку обов'язки директора Заболоттівської спеціальної школивизнано винною у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. Так, будучи посадовою особою, вона працевлаштувала у Заболоттівській спецшколі близьких родичів та виплатила їм премії за листопад та грудень 2022 року, не повідомивши у встановленому законом порядку (не пізніше наступного робочого дня) Волинську обласну раду як засновника або Національне агентство з питань запобігання корупції про наявність у неї реального конфлікту інтересів, чим порушила норми Закону України «Про запобігання корупції».Свої дії Ольга Головій пояснила незнанням цієї норми закону, а також зауважила, що з рішенням суду про вчинення корупційного правпорушення погодилася та сплатила призначений штраф. Вона також додала, що порушення усунено, і її родичі більше не працюють в очолюваному нею закладі, зокрема, син нині служить в ЗСУ.«Попри те, що ми проводимо навчання, роз’яснюємо антикорупційне законодавство, направляємо відповідні листи та повідомлення, керівники комунальних установ знову наступають на ті самі граблі, - наголосив голова профільної комісії Анатолій Вітів. – На жаль, ця проблема носить системний характер, тому, на мою думку, обласній раді варто зайняти більш жорстку позицію у цих питаннях і у разі допущення корупційних правопорушень звільняти керівників із займаних посад, інакше ми не викорінимо такі ганебні підходи. У цій ситуацій йдеться і про авторитет головного представницького органу області як засновника закладу».Члени комісії рекомендували Ользі Головій ознайомитись самій та поінформувати інших суб’єктів відповідальності, які працюють у закладі, із нормами антикорупційного законодавства. В результаті обговорення, на виконання подання Ковельської окружної прокуратури постійна комісія рекомендувала голові обласної ради утворити комісію з проведення службового розслідування щодо виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» т. в. о. директора Заболотівської спеціалізованої школи Ольгою Головій. Комісії належить у двомісячний строк з дня утворення провести ґрунтовне службове розслідування та поінформувати про його результати голову обласної ради і постійну комісію з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією.