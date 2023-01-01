На Волині директорка навчального закладу працевлаштувала родичів і виплатила їм премії
Сьогодні, 17:05
Директорку школи на Волині визнали винною у вчинені корупційних правопорушень.
Про це інформує Волинська обласна рада.
Члени постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією розглянули подання Ковельської окружної прокуратури.
У документі, адресованому обласній раді, йдеться, що за рішенням Ратнівського районного суду тимчасово виконувачку обов'язки директора Заболоттівської спеціальної школи Ольгу Головій визнано винною у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. Так, будучи посадовою особою, вона працевлаштувала у Заболоттівській спецшколі близьких родичів та виплатила їм премії за листопад та грудень 2022 року, не повідомивши у встановленому законом порядку (не пізніше наступного робочого дня) Волинську обласну раду як засновника або Національне агентство з питань запобігання корупції про наявність у неї реального конфлікту інтересів, чим порушила норми Закону України «Про запобігання корупції».
Свої дії Ольга Головій пояснила незнанням цієї норми закону, а також зауважила, що з рішенням суду про вчинення корупційного правпорушення погодилася та сплатила призначений штраф. Вона також додала, що порушення усунено, і її родичі більше не працюють в очолюваному нею закладі, зокрема, син нині служить в ЗСУ.
«Попри те, що ми проводимо навчання, роз’яснюємо антикорупційне законодавство, направляємо відповідні листи та повідомлення, керівники комунальних установ знову наступають на ті самі граблі, - наголосив голова профільної комісії Анатолій Вітів. – На жаль, ця проблема носить системний характер, тому, на мою думку, обласній раді варто зайняти більш жорстку позицію у цих питаннях і у разі допущення корупційних правопорушень звільняти керівників із займаних посад, інакше ми не викорінимо такі ганебні підходи. У цій ситуацій йдеться і про авторитет головного представницького органу області як засновника закладу».
Члени комісії рекомендували Ользі Головій ознайомитись самій та поінформувати інших суб’єктів відповідальності, які працюють у закладі, із нормами антикорупційного законодавства. В результаті обговорення, на виконання подання Ковельської окружної прокуратури постійна комісія рекомендувала голові обласної ради утворити комісію з проведення службового розслідування щодо виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» т. в. о. директора Заболотівської спеціалізованої школи Ольгою Головій. Комісії належить у двомісячний строк з дня утворення провести ґрунтовне службове розслідування та поінформувати про його результати голову обласної ради і постійну комісію з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією.
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Про це інформує Волинська обласна рада.
Члени постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією розглянули подання Ковельської окружної прокуратури.
У документі, адресованому обласній раді, йдеться, що за рішенням Ратнівського районного суду тимчасово виконувачку обов'язки директора Заболоттівської спеціальної школи Ольгу Головій визнано винною у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. Так, будучи посадовою особою, вона працевлаштувала у Заболоттівській спецшколі близьких родичів та виплатила їм премії за листопад та грудень 2022 року, не повідомивши у встановленому законом порядку (не пізніше наступного робочого дня) Волинську обласну раду як засновника або Національне агентство з питань запобігання корупції про наявність у неї реального конфлікту інтересів, чим порушила норми Закону України «Про запобігання корупції».
Свої дії Ольга Головій пояснила незнанням цієї норми закону, а також зауважила, що з рішенням суду про вчинення корупційного правпорушення погодилася та сплатила призначений штраф. Вона також додала, що порушення усунено, і її родичі більше не працюють в очолюваному нею закладі, зокрема, син нині служить в ЗСУ.
«Попри те, що ми проводимо навчання, роз’яснюємо антикорупційне законодавство, направляємо відповідні листи та повідомлення, керівники комунальних установ знову наступають на ті самі граблі, - наголосив голова профільної комісії Анатолій Вітів. – На жаль, ця проблема носить системний характер, тому, на мою думку, обласній раді варто зайняти більш жорстку позицію у цих питаннях і у разі допущення корупційних правопорушень звільняти керівників із займаних посад, інакше ми не викорінимо такі ганебні підходи. У цій ситуацій йдеться і про авторитет головного представницького органу області як засновника закладу».
Члени комісії рекомендували Ользі Головій ознайомитись самій та поінформувати інших суб’єктів відповідальності, які працюють у закладі, із нормами антикорупційного законодавства. В результаті обговорення, на виконання подання Ковельської окружної прокуратури постійна комісія рекомендувала голові обласної ради утворити комісію з проведення службового розслідування щодо виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» т. в. о. директора Заболотівської спеціалізованої школи Ольгою Головій. Комісії належить у двомісячний строк з дня утворення провести ґрунтовне службове розслідування та поінформувати про його результати голову обласної ради і постійну комісію з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією.
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