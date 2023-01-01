У Луцьку за кермом автівки спіймали 16-річну дівчину

У Луцьку за кермом автівки спіймали 16-річну дівчину
Учора, 5 вересня, близько 21-ї години, інспектори саме патрулювали вулицею Рівненською. Вони помітили автомобіль Volkswagen Touran, що здійснював хаотичні маневри та без причини зупинився на перехресті. Поліцейські вирішили переконатися, чи не потребує керманич допомоги.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

За кермом авто перебувала дівчина, патрульні з'ясували, що вона — неповнолітня і має лише 16 років, а отже посвідчення водія відповідної категорії ніколи не отримувала.

Щоправда, відповідати за скоєне у такому віці юна громадянка вже може. Тож на неї патрульні склали протокол за частиною 2 статті 126 КУпАП. Йдеться про керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом.

"Шановні батьки, такі вчинки ваших дітей — неприпустимі. Сідаючи за кермо без відповідних знань, навичок та досвіду, вони не лише порушують закон, а й наражають на небезпеку себе та інших", — йдеться у повідомленні патрульної поліції.

У Луцьку за кермом автівки спіймали 16-річну дівчину

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Теги: патрульні
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