На Куп’янському напрямку загинув волинянин Олександр Дем’янюк

На Куп’янському напрямку загинув волинянин Олександр Дем’янюк
Страшна війна без жалю забрала життя ще одного нашого Героя – захисника, мужнього бійця та земляка, жителя села Сошичне, який боронив українську землю від російського окупанта, Олександра Дем’янюка, 13.08.1991 року народження.

Про це повідомляє Сошичненська громада.

Життя молодого бійця обірвалося на Куп’янському напрямку.

"Люблячий син, надійний брат, турботливий дядько, людина високих моральних цінностей - Саша навіки буде взірцем мужності, патріотизму, національної свідомості та незламності", - йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині, а також усім близьким Олександра Дем’янюка. Вічна пам'ять та вдячнысть Героєві!

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Теги: Олександр Дем’янюк, загибель, війна
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