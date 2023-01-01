Лучанин збив на смерть 47-річного велосипедиста – його судитимуть

Лучанин збив на смерть 47-річного велосипедиста – його судитимуть
Волинянина судитимуть за смертельну ДТП.

Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 34-річним жителем Луцька правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Удень 28 липня 2023 року, керуючи автомобілем марки «Volkswagen Touran», чоловік на нерегульованому перехресті вулиць Селищна та Героїв УПА у Луцьку наїхав на велосипедиста. У результаті ДТП 47-річний потерпілий отримав смертельні травми.

Водій, який щиро розкаявся у скоєному, невдовзі постане перед судом.

Досудове розслідування: СУ ГУНП в області.

Довідково: Згідно із санкцією ч. 2 ст. 286 порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Теги: ДТП, суд, Луцьк
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