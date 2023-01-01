18-річна українка пішла на війну доброволицею і втратила ногу





"Росіяни забрали в неї дитинство… і ногу. Але цього виявилось недостатньо, щоб її зламати", - пише про дівчину Міністерство охорони здоров'я України.



В інстаграмі Руся називає себе “незламна”.



Вона пішла воювати не одразу. Було страшно. Але лють пересилила страх. У квітні 2022 Руся вступила до ЗСУ добровольцем. Спочатку її спрямували до Запоріжжя, де доручили паперову роботу. Її це не влаштовувало. Руся пішла воювати – і домагалася бути корисною саме там – на нулі. Кілька разів їй відмовляли через вік та брак досвіду, але як ви вже встигли зрозуміти, Руся не з тих, хто приймає відмови…

Дівчина стала операторкою-звʼязковою. І воїном. Вона несла службу в війську до 10 лютого 2023-го. Той день розділив її життя на “до” та “після”.



Вони з побратимами виконували бойове завдання на Херсонщині, коли їх накрили “артою”. Уламки касетних снарядів посікли машину, де вона сиділа…







"Пам'ятаю момент вибуху. Тоді я несвідомо сховала голову, наступний кадр зі спогадів: я вже тримаюся за коліна. Я одразу зрозуміла, що сталося, але я не хотіла вірити в те, що втратила ногу. Я питала у побратимів: "Що там?". Проте вони мовчали у відповідь", – згадує найстрашніший день Руся.



Її життя врятувала випадковість. Повз них проїжджали медики. Саме вони надали військовій першу допомогу, тим самим не дали їй загинути від втрати крові. Дівчину швидко перенесли до іншого авто, де вона й побачила моторошну картину: нога Русі лежала окремо від тіла. Від шоку й страху поранена військовослужбовиця заплющила очі. Так вона їхала аж до самої лікарні.



У Чорнобаївці Руслану прооперували. Медики намагалися зробити все можливе, щоби врятувати її ногу, але марно. Тож дівчині ампутували ліву кінцівку вище коліна. Перші дні в лікарні Руслана постійно плакала, але згодом чітко вирішила: буде боротися за своє життя.







Протез для Русі допомогли отримати в Superhumans Center, суперсучасному центрі протезування та реабілітації, який абсолютно безоплатно допомагає українцям, які постраждали внаслідок війни.

Вона пішла буквально на наступний день після протезування. Спочатку з милицями, а потім і сама. Німецькі розробники протеза були шоковані – зазвичай цей процес триває місяці. Але перші кроки були тільки початком її шляху.



Зараз Руся – фахівець першого контакту команди Superhumans. А ще вона активно веде свої соціальні мережі, де ділиться переживаннями і відчуттями після ампутації.



Вона дуже любить гуляти. При кожній нагоді виходить на вулицю та не приховує свій протез. Вона хоче показати усім людям, що це не страшно, що така наша нова реальність і скоро ми станемо “найзалізнішою” нацією у світі.



Руся прагне, щоби ті, хто втратили кінцівки, не ховалися, не сиділи вдома, а навпаки – протезувалися та поверталися до звичного життя. А ті, хто зустрічає людей із ампутацією, не тікали від них не забирали дітей, а якомога швидше почали спокійно реагувати на людей з протезами.



Ви можете підтримати і подякувати Русі у









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Руся з Одеси в 18 років пішла на фронт… Вона – воїн, приклад, опора та… майбутнє. Для багатьох, хто отримав поранення внаслідок війни та вчиться жити по-новому."Росіяни забрали в неї дитинство… і ногу. Але цього виявилось недостатньо, щоб її зламати", - пише про дівчину Міністерство охорони здоров'я України.В інстаграмі Руся називає себе “незламна”.Вона пішла воювати не одразу. Було страшно. Але лють пересилила страх. У квітні 2022 Руся вступила до ЗСУ добровольцем. Спочатку її спрямували до Запоріжжя, де доручили паперову роботу. Її це не влаштовувало. Руся пішла воювати – і домагалася бути корисною саме там – на нулі. Кілька разів їй відмовляли через вік та брак досвіду, але як ви вже встигли зрозуміти, Руся не з тих, хто приймає відмови…Дівчина стала операторкою-звʼязковою. І воїном. Вона несла службу в війську до 10 лютого 2023-го. Той день розділив її життя на “до” та “після”.Вони з побратимами виконували бойове завдання на Херсонщині, коли їх накрили “артою”. Уламки касетних снарядів посікли машину, де вона сиділа…"Пам'ятаю момент вибуху. Тоді я несвідомо сховала голову, наступний кадр зі спогадів: я вже тримаюся за коліна. Я одразу зрозуміла, що сталося, але я не хотіла вірити в те, що втратила ногу. Я питала у побратимів: "Що там?". Проте вони мовчали у відповідь", – згадує найстрашніший день Руся.Її життя врятувала випадковість. Повз них проїжджали медики. Саме вони надали військовій першу допомогу, тим самим не дали їй загинути від втрати крові. Дівчину швидко перенесли до іншого авто, де вона й побачила моторошну картину: нога Русі лежала окремо від тіла. Від шоку й страху поранена військовослужбовиця заплющила очі. Так вона їхала аж до самої лікарні.У Чорнобаївці Руслану прооперували. Медики намагалися зробити все можливе, щоби врятувати її ногу, але марно. Тож дівчині ампутували ліву кінцівку вище коліна. Перші дні в лікарні Руслана постійно плакала, але згодом чітко вирішила: буде боротися за своє життя.Протез для Русі допомогли отримати в Superhumans Center, суперсучасному центрі протезування та реабілітації, який абсолютно безоплатно допомагає українцям, які постраждали внаслідок війни.Вона пішла буквально на наступний день після протезування. Спочатку з милицями, а потім і сама. Німецькі розробники протеза були шоковані – зазвичай цей процес триває місяці. Але перші кроки були тільки початком її шляху.Зараз Руся – фахівець першого контакту команди Superhumans. А ще вона активно веде свої соціальні мережі, де ділиться переживаннями і відчуттями після ампутації.Вона дуже любить гуляти. При кожній нагоді виходить на вулицю та не приховує свій протез. Вона хоче показати усім людям, що це не страшно, що така наша нова реальність і скоро ми станемо “найзалізнішою” нацією у світі.Руся прагне, щоби ті, хто втратили кінцівки, не ховалися, не сиділи вдома, а навпаки – протезувалися та поверталися до звичного життя. А ті, хто зустрічає людей із ампутацією, не тікали від них не забирали дітей, а якомога швидше почали спокійно реагувати на людей з протезами.Ви можете підтримати і подякувати Русі у її інстаграмі

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