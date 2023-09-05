Призов на військову службу людей з хронічними хворобами: як це коментують у Медичних силах ЗСУ

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Представник Командування Медичних сил ЗСУ підполковник медичної служби Дмитро Мірошниченко пояснив, що особи із хронічними захворюваннями і до внесених змін до цього наказу проходили службу в ЗСУ, пише



— Щодо осіб, які будуть призиватися тепер на військову службу з хронічними (та іншими) захворюваннями, варто роз’яснити, що такі люди і до внесених змін до цього наказу служили у Збройних Силах України на різних посадах. Це посади в підрозділах забезпечення, в навчальних центрах, — зазначив Дмитро Мірошниченко, — Але є чимало прикладів, коли такі військовослужбовці успішно проходили службу і в інших військових частинах та підрозділах. Я, як колишній начмед військової частини, неодноразово стикався з фактами, коли військові медики під час обстеження стану здоров’я військовослужбовця, керуючись відповідними нормативними актами, робили висновок — обмежено придатний. Хоча він був соматично абсолютно здоровим, аналізи нормальні. Він міг виконувати свої функціональні обов’язки, діяти не гірше, ніж його побратими. І до мене такі люди приходили і казали: “Лікарю, чому ви вішаєте клеймо? Так, у мене дійсно є певні діагнози, але я себе нормально почуваю. Я виконую всі рекомендації лікарів. Я повноправний член суспільства, я можу виконувати всі завдання на службі без обмежень, — додав підполковник.



Він зауважив, що з 2014 року в Україні дуже багато військових саме цієї категорії, які мають колосальний бойовий досвід.



— Ми намагаємося зберегти цих людей у війську, щоб вони цей колосальний унікальний досвід передавали молодим воїнам. Звісно, повторюся, якщо в нього для цього вистачає здоров’я, його стан не впливає на боєздатність підрозділу, — запевнив представник Командування Медичних сил ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командування Медичних сил Збройних Сил України спільно з Міністерством охорони здоровʼя, командуваннями видів і родів ЗСУ розробили, служби у військовому резерві.Представник Командування Медичних сил ЗСУ підполковник медичної службипояснив, що особи із хронічними захворюваннями і до внесених змін до цього наказу проходили службу в ЗСУ, пише АрміяІнформ — Щодо осіб, які будуть призиватися тепер на військову службу з хронічними (та іншими) захворюваннями, варто роз’яснити, що такі люди і до внесених змін до цього наказу служили у Збройних Силах України на різних посадах. Це посади в підрозділах забезпечення, в навчальних центрах, — зазначив Дмитро Мірошниченко, — Але є чимало прикладів, коли такі військовослужбовці успішно проходили службу і в інших військових частинах та підрозділах. Я, як колишній начмед військової частини, неодноразово стикався з фактами, коли військові медики під час обстеження стану здоров’я військовослужбовця, керуючись відповідними нормативними актами, робили висновок — обмежено придатний. Хоча він був соматично абсолютно здоровим, аналізи нормальні. Він міг виконувати свої функціональні обов’язки, діяти не гірше, ніж його побратими. І до мене такі люди приходили і казали: “Лікарю, чому ви вішаєте клеймо? Так, у мене дійсно є певні діагнози, але я себе нормально почуваю. Я виконую всі рекомендації лікарів. Я повноправний член суспільства, я можу виконувати всі завдання на службі без обмежень, — додав підполковник.Він зауважив, що з 2014 року в Україні дуже багато військових саме цієї категорії, які мають колосальний бойовий досвід.— Ми намагаємося зберегти цих людей у війську, щоб вони цей колосальний унікальний досвід передавали молодим воїнам. Звісно, повторюся, якщо в нього для цього вистачає здоров’я, його стан не впливає на боєздатність підрозділу, — запевнив представник Командування Медичних сил ЗСУ.

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