Якою буде погода на Волині завтра, 7 вересня

Якою буде погода на Волині завтра, 7 вересня
У четвер, 7 вересня, на Волині буде малохмарно та без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер прогнозують північно-східний зі швидкістю 3-8 метрів за секунду.

Температура вночі, за прогнозами синоптиків, становитиме 9-14°, вдень підніметься до 21-26°.

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Теги: погода, прогноз, синоптики
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