Якою буде погода на Волині завтра, 7 вересня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер прогнозують північно-східний зі швидкістю 3-8 метрів за секунду.



Температура вночі, за прогнозами синоптиків, становитиме 9-14°, вдень підніметься до 21-26°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 7 вересня, на Волині буде малохмарно та без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер прогнозують північно-східний зі швидкістю 3-8 метрів за секунду.Температура вночі, за прогнозами синоптиків, становитиме 9-14°, вдень підніметься до 21-26°.

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