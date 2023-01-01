Якою буде погода на Волині завтра, 7 вересня
Сьогодні, 20:00
У четвер, 7 вересня, на Волині буде малохмарно та без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер прогнозують північно-східний зі швидкістю 3-8 метрів за секунду.
Температура вночі, за прогнозами синоптиків, становитиме 9-14°, вдень підніметься до 21-26°.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер прогнозують північно-східний зі швидкістю 3-8 метрів за секунду.
Температура вночі, за прогнозами синоптиків, становитиме 9-14°, вдень підніметься до 21-26°.
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