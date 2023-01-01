Можливості для українських підприємців. 4 000 000 гривень від національної акселераційної програми «Власне»





Національний акселератор «Власне» реалізовує мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та державної установи «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» за підтримки міжнародної технологічної компанії Mastercard та ПриватБанк.



Акселератор призначений як для підприємців-початківців, які тільки прагнуть відкрити бізнес і потребують менторингу, так і для активних підприємців, які хочуть досягнути нових вершин у своїй справі або залучити фінансові ресурси.



«Ми запускаємо національний акселератор «Власне», щоб надати можливість кожному і кожній розкрити свій підприємницький потенціал. Плануємо залучити до участі як початківців, так і досвідчених підприємців, які отримають потужну освітню та матеріальну базу для розвитку своєї справи. За результатами опитування українського бізнесу, понад 80% його представників хочуть впливати на відбудову повоєнної економіки. Наше завдання — підтримати цю амбіцію», — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.



До освітньої складової залучено більше 15 провідних спікерів та понад 200 менторів із різних сфер бізнесу. Онлайн формат містить 10 освітніх модулів, що допоможуть підприємцям краще розібратися в питаннях: аналізу бізнес-моделі, маркетингової стратегії, залучення фінансування та експортної стратегії, побудови сервісної системи бізнесу, цифрової трансформації, розвитку продукту та інновацій. Знаннями та експертизою ділитимуться Євген Клопотенко, Олена Мальцева, Анастасія Владичинська, Олеся Залуська та інші.



«Акселераційна програма «Власне» об’єднає підприємців, які прагнуть удосконалити бізнес-ідеї, побудувати ефективну стратегію розвитку власної справи, залучити клієнтів та інвесторів. Впевнений, що проєкт надасть учасникам можливість досягти потужних бізнес-результатів та стати конкурентоспроможними не лише на українському, але й на міжнародному ринку», — зазначив директор державної установи «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» Андрій Ремізов.



1000 учасників, які найкраще виконуватимуть тестові завдання після кожного модуля, матимуть змогу перейти до наступного етапу програми — індивідуального менторського супроводу, який впроваджуватимуть центри підтримки підприємців Дія.Бізнес. Ця менторська підтримка буде доступна у зручному для учасника форматі: як офлайн, так і онлайн.



«Обслуговуючи понад 60% підприємців України та розвиваючи кредитну підтримку малого бізнесу, ПриватБанк та Mastercard добре розуміють проблеми становлення та розвитку підприємництва в Україні. Для посилення підприємницької екосистеми ми раді разом із колегами із Мінцифри та Офісу з розвитку підприємництва та експорту працювати над проєктом бізнес-акселератора “Власне”. Акселераційна програма спрямована на створення сприятливого середовища для МСБ в Україні, де безготівковий розрахунок стає стандартом, а практика прозорого бізнесу є природньою частиною ділової культури», — зазначив член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв.



Під час серії Pitch Days наприкінці навчання учасники презентуватимуть свої бізнес-концепції, а ментори оберуть більш ніж 30 переможців, які отримають фінансову підтримку в розмірі 100 000 грн кожен. На основі рейтингу 10 учасників з найвищими балами матимуть змогу позмагатися за звання суперфіналіста на головній події програми та залучити головний приз національного акселератора «Власне» — 800 000 грн. Кошти можна направити на витрати для розробки продуктів, проведення маркетингових досліджень, встановлення нового обладнання та інших потрібних інвестицій для розвитку бізнесу.



«Підтримка малого й середнього бізнесу завжди була і залишається одним із ключових пріоритетів для компанії Mastercard, адже підприємці – це рушійна сила економіки та необхідний фундамент для відбудови сильної та прогресивної України. Раді запустити важливу ініціативу спільно з партнерами, щоби допомогти українським підприємцям отримати додаткові можливості для технологічного розвитку та зростання», — зазначила віцепрезидентка по роботі з клієнтами Mastercard в Україні та Молдові Анна Онищенко.

Дізнатися деталі про умови участі, а також подати заявку на участь у програмі як учасник або ментор можна за посиланням Дедлайн подання заявок — 24 вересня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мікро-, малий та середній бізнес — це основа економіки України. Тому важливо створити умови для швидкого розвитку таких підприємств і допомогти їм залучити нових клієнтів та інвесторів. Для цього запускаємо національну акселераційну програму «Власне», яка містить освітню, менторську та фінансову підтримку.Національний акселератор «Власне» реалізовує мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та державної установи «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» за підтримки міжнародної технологічної компанії Mastercard та ПриватБанк.Акселератор призначений як для підприємців-початківців, які тільки прагнуть відкрити бізнес і потребують менторингу, так і для активних підприємців, які хочуть досягнути нових вершин у своїй справі або залучити фінансові ресурси.«Ми запускаємо національний акселератор «Власне», щоб надати можливість кожному і кожній розкрити свій підприємницький потенціал. Плануємо залучити до участі як початківців, так і досвідчених підприємців, які отримають потужну освітню та матеріальну базу для розвитку своєї справи. За результатами опитування українського бізнесу, понад 80% його представників хочуть впливати на відбудову повоєнної економіки. Наше завдання — підтримати цю амбіцію», — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграціїДо освітньої складової залучено більше 15 провідних спікерів та понад 200 менторів із різних сфер бізнесу. Онлайн формат містить 10 освітніх модулів, що допоможуть підприємцям краще розібратися в питаннях: аналізу бізнес-моделі, маркетингової стратегії, залучення фінансування та експортної стратегії, побудови сервісної системи бізнесу, цифрової трансформації, розвитку продукту та інновацій. Знаннями та експертизою ділитимуться Євген Клопотенко, Олена Мальцева, Анастасія Владичинська, Олеся Залуська та інші.«Акселераційна програма «Власне» об’єднає підприємців, які прагнуть удосконалити бізнес-ідеї, побудувати ефективну стратегію розвитку власної справи, залучити клієнтів та інвесторів. Впевнений, що проєкт надасть учасникам можливість досягти потужних бізнес-результатів та стати конкурентоспроможними не лише на українському, але й на міжнародному ринку», — зазначив директор державної установи «Офіс з розвитку підприємництва та експорту»1000 учасників, які найкраще виконуватимуть тестові завдання після кожного модуля, матимуть змогу перейти до наступного етапу програми — індивідуального менторського супроводу, який впроваджуватимуть центри підтримки підприємців Дія.Бізнес. Ця менторська підтримка буде доступна у зручному для учасника форматі: як офлайн, так і онлайн.«Обслуговуючи понад 60% підприємців України та розвиваючи кредитну підтримку малого бізнесу, ПриватБанк та Mastercard добре розуміють проблеми становлення та розвитку підприємництва в Україні. Для посилення підприємницької екосистеми ми раді разом із колегами із Мінцифри та Офісу з розвитку підприємництва та експорту працювати над проєктом бізнес-акселератора “Власне”. Акселераційна програма спрямована на створення сприятливого середовища для МСБ в Україні, де безготівковий розрахунок стає стандартом, а практика прозорого бізнесу є природньою частиною ділової культури», — зазначивПід час серії Pitch Days наприкінці навчання учасники презентуватимуть свої бізнес-концепції, а ментори оберуть більш ніж 30 переможців, які отримають фінансову підтримку в розмірі 100 000 грн кожен. На основі рейтингу 10 учасників з найвищими балами матимуть змогу позмагатися за звання суперфіналіста на головній події програми та залучити головний приз національного акселератора «Власне» — 800 000 грн. Кошти можна направити на витрати для розробки продуктів, проведення маркетингових досліджень, встановлення нового обладнання та інших потрібних інвестицій для розвитку бізнесу.«Підтримка малого й середнього бізнесу завжди була і залишається одним із ключових пріоритетів для компанії Mastercard, адже підприємці – це рушійна сила економіки та необхідний фундамент для відбудови сильної та прогресивної України. Раді запустити важливу ініціативу спільно з партнерами, щоби допомогти українським підприємцям отримати додаткові можливості для технологічного розвитку та зростання», — зазначила віцепрезидентка по роботі з клієнтами Mastercard в Україні та МолдовіДізнатися деталі про умови участі, а також подати заявку на участь у програмі як учасник або ментор можна за посиланням https://www.vlasneua.com.

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