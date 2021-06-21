У Луцьку на АЗС помер 52-річний чоловік
Сьогодні, 21:44
Трагедія сталася у Луцьку 6 вересня на автозаправній станції АNP, що на вулиці Набережній.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Ввечері на АЗС стало погано 52-річному заправнику.
На місце виїхала бригада медиків. На жаль, проведена реанімація не дала результатів. Медики констатували смерть чоловіка.
Про надзвичайну подію повідомили поліцію.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Ввечері на АЗС стало погано 52-річному заправнику.
На місце виїхала бригада медиків. На жаль, проведена реанімація не дала результатів. Медики констатували смерть чоловіка.
Про надзвичайну подію повідомили поліцію.
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