У Луцьку на АЗС помер 52-річний чоловік

У Луцьку на АЗС помер 52-річний чоловік
Трагедія сталася у Луцьку 6 вересня на автозаправній станції АNP, що на вулиці Набережній.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Ввечері на АЗС стало погано 52-річному заправнику.

На місце виїхала бригада медиків. На жаль, проведена реанімація не дала результатів. Медики констатували смерть чоловіка.

Про надзвичайну подію повідомили поліцію.

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Теги: Луцьк, АЗС, смерть, чоловік
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