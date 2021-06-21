У Луцьку на АЗС помер 52-річний чоловік





Про це



Ввечері на АЗС стало погано 52-річному заправнику.



На місце виїхала бригада медиків. На жаль, проведена реанімація не дала результатів. Медики констатували смерть чоловіка.



Про надзвичайну подію повідомили поліцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Трагедія сталася у Луцьку 6 вересня на автозаправній станції АNP, що на вулиці Набережній.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Ввечері на АЗС стало погано 52-річному заправнику.На місце виїхала бригада медиків. На жаль, проведена реанімація не дала результатів. Медики констатували смерть чоловіка.Про надзвичайну подію повідомили поліцію.

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