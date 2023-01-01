Петиція із закликом ветувати закон про декларування набрала голоси за рекордні три години

Володимира Зеленського закликають накласти вето на ухвалений парламентом закон про декларування, набрала 25 тисяч необхідних голосів лише за кілька годин.



Відповідну петицію ввечері 6 вересня зареєстрували на сайті Офісу президента, пише



Підписанти закликали Зеленського повернути законопроєкт до Верховної Ради й вимагати від парламентарів негайно забезпечити публічний доступ до реєстру декларацій (тобто накласти вето з пропозиціями).



Голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін зазначив, що петиція набрала необхідні голоси за три години — це рекорд підписання українцями петицій до президента за весь час існування цього інструменту.



Зазначимо, що протягом кількох годин голосування сайт із петиціями регулярно «падав» на короткий термін — імовірно, через високий наплив підписантів.



Перед цим президент, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що ухвалить рішення щодо підписання закону лише після консультацій із віцепрем’єркою з питань євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною.



Про який законопроєкт ідеться?



Напередодні Верховна Рада підтримала законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування, проте не ухвалила головну правку про негайне відкриття реєстру декларацій. Аби закон набув чинності, його має підписати президент.



Голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін заявляв, що закритий реєстр декларацій порушить обіцянки влади перед міжнародними партнерами, особливо в частині вступу до ЄС. Саме тому посли G7 окремо наголосили на відкритості реєстру.



Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) також відзначало, що має намір звернутися до Зеленського з проханням накласти вето на ухвалений парламентом законопроєкт, оскільки він залишає декларації закритими щонайменше на рік.



Чому законопроєкт про е-декларації такий важливий?



Відновлення електронного декларування для посадовців потрібне, зокрема, для виконання Україною семи рекомендацій на шляху до вступу в ЄС. Уже в жовтні Єврокомісія має надати звіт з оцінкою виконання Україною цих кроків. В уряді запевняли, що до цього часу в Раді буде остаточно ухвалений закон щодо е-декларування.



Окрім того, на важливості відновлення декларування для чиновників наголошував Міжнародний валютний фонд. Це потрібно для виконання зобов'язань України за Меморандумом у межах програми EFF.



Однак після термінового ухвалення законопроєкту в першому читанні народні депутати подали 457 правок до законопроєкту, причому багато з них є однотипними. Це могло затягнути розгляд.



А в переддень засідання голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін повідомив, що депутати на правоохоронному й антикорупційному комітетах розглянули нові правки до закону, які, зокрема, пропонують залишити декларації закритими.



Депутат Ярослав Железняк не впевнений, чи зарахують законопроєкт про повернення декларування як виконання одного зі структурних маяків МВФ через норму про те, що декларації ще рік будуть закритими для громадськості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Петиція, у якій президентазакликають накласти вето на ухвалений парламентом закон про декларування, набрала 25 тисяч необхідних голосів лише за кілька годин.Відповідну петицію ввечері 6 вересня зареєстрували на сайті Офісу президента, пише Громадське Підписанти закликали Зеленського повернути законопроєкт до Верховної Ради й вимагати від парламентарів негайно забезпечити публічний доступ до реєстру декларацій (тобто накласти вето з пропозиціями).Голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін зазначив, що петиція набрала необхідні голоси за три години — це рекорд підписання українцями петицій до президента за весь час існування цього інструменту.Зазначимо, що протягом кількох годин голосування сайт із петиціями регулярно «падав» на короткий термін — імовірно, через високий наплив підписантів.Перед цим президент, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що ухвалить рішення щодо підписання закону лише після консультацій із віцепрем’єркою з питань євроатлантичної інтеграції УкраїниНапередодні Верховна Рада підтримала законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування, проте не ухвалила головну правку про негайне відкриття реєстру декларацій. Аби закон набув чинності, його має підписати президент.Голова громадської організації «Центр протидії корупції»заявляв, що закритий реєстр декларацій порушить обіцянки влади перед міжнародними партнерами, особливо в частині вступу до ЄС. Саме тому посли G7 окремо наголосили на відкритості реєстру.Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) також відзначало, що має намір звернутися до Зеленського з проханням накласти вето на ухвалений парламентом законопроєкт, оскільки він залишає декларації закритими щонайменше на рік.Відновлення електронного декларування для посадовців потрібне, зокрема, для виконання Україною семи рекомендацій на шляху до вступу в ЄС. Уже в жовтні Єврокомісія має надати звіт з оцінкою виконання Україною цих кроків. В уряді запевняли, що до цього часу в Раді буде остаточно ухвалений закон щодо е-декларування.Окрім того, на важливості відновлення декларування для чиновників наголошував Міжнародний валютний фонд. Це потрібно для виконання зобов'язань України за Меморандумом у межах програми EFF.Однак після термінового ухвалення законопроєкту в першому читанні народні депутати подали 457 правок до законопроєкту, причому багато з них є однотипними. Це могло затягнути розгляд.А в переддень засідання голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін повідомив, що депутати на правоохоронному й антикорупційному комітетах розглянули нові правки до закону, які, зокрема, пропонують залишити декларації закритими.Депутатне впевнений, чи зарахують законопроєкт про повернення декларування як виконання одного зі структурних маяків МВФ через норму про те, що декларації ще рік будуть закритими для громадськості.

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