«На щиті» на Волинь повертаються два Герої Сергій Вознюк та Руслан Медвідь

Сергій Вознюк і Руслан Медвідь.



Про це Борис Карпус.



"Зустріч на вʼїзді в місто о 10:00. Прошу гідно вшанувати Захисників, які віддали за нас свої життя.



Коридором шани проводимо Героїв до майдану Незалежності, де о 10:30 відбудеться панахида та прощання з містом.



Кортеж із тілом Сергія Вознюка проводимо до будинку, де він жив за адресою: проспект Перемоги, 8.



Об 11:30 в римо-католицькому костелі, на повороті з траси Р-15 на проспект Дружби, розпочнеться панахида та прощання.



Чин погребіння Сергія Вознюка - на кладовищі в районі 2-ї шахти.



Кортеж із тілом Руслана Медвідя проводимо до його будинку за адресою: село Тишковичі, вулиця Лесі Українки, 10. Далі процесія буде рухатися в село Гряди, на вулицю Шевченка, 27.



О 12:00 у храмі ікони Казанської Божої Матері села Гряди розпочнеться панахида та прощання.



Чин погребіння Руслана Медвідя - на кладовищі села Гряди", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 7 вересня, "На щиті" повертаються Герої з ВолиніПро це повідомив міський голова Нововолинська"Зустріч на вʼїзді в місто о 10:00. Прошу гідно вшанувати Захисників, які віддали за нас свої життя.Коридором шани проводимо Героїв до майдану Незалежності, де о 10:30 відбудеться панахида та прощання з містом.Кортеж із тілом Сергія Вознюка проводимо до будинку, де він жив за адресою: проспект Перемоги, 8.Об 11:30 в римо-католицькому костелі, на повороті з траси Р-15 на проспект Дружби, розпочнеться панахида та прощання.Чин погребіння Сергія Вознюка - на кладовищі в районі 2-ї шахти.Кортеж із тілом Руслана Медвідя проводимо до його будинку за адресою: село Тишковичі, вулиця Лесі Українки, 10. Далі процесія буде рухатися в село Гряди, на вулицю Шевченка, 27.О 12:00 у храмі ікони Казанської Божої Матері села Гряди розпочнеться панахида та прощання.Чин погребіння Руслана Медвідя - на кладовищі села Гряди", - йдеться в повідомленні.

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