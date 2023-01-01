«На щиті» на Волинь повертаються два Герої Сергій Вознюк та Руслан Медвідь
Сьогодні, 22:09
У четвер, 7 вересня, "На щиті" повертаються Герої з Волині Сергій Вознюк і Руслан Медвідь.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Зустріч на вʼїзді в місто о 10:00. Прошу гідно вшанувати Захисників, які віддали за нас свої життя.
Коридором шани проводимо Героїв до майдану Незалежності, де о 10:30 відбудеться панахида та прощання з містом.
Кортеж із тілом Сергія Вознюка проводимо до будинку, де він жив за адресою: проспект Перемоги, 8.
Об 11:30 в римо-католицькому костелі, на повороті з траси Р-15 на проспект Дружби, розпочнеться панахида та прощання.
Чин погребіння Сергія Вознюка - на кладовищі в районі 2-ї шахти.
Кортеж із тілом Руслана Медвідя проводимо до його будинку за адресою: село Тишковичі, вулиця Лесі Українки, 10. Далі процесія буде рухатися в село Гряди, на вулицю Шевченка, 27.
О 12:00 у храмі ікони Казанської Божої Матері села Гряди розпочнеться панахида та прощання.
Чин погребіння Руслана Медвідя - на кладовищі села Гряди", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Зустріч на вʼїзді в місто о 10:00. Прошу гідно вшанувати Захисників, які віддали за нас свої життя.
Коридором шани проводимо Героїв до майдану Незалежності, де о 10:30 відбудеться панахида та прощання з містом.
Кортеж із тілом Сергія Вознюка проводимо до будинку, де він жив за адресою: проспект Перемоги, 8.
Об 11:30 в римо-католицькому костелі, на повороті з траси Р-15 на проспект Дружби, розпочнеться панахида та прощання.
Чин погребіння Сергія Вознюка - на кладовищі в районі 2-ї шахти.
Кортеж із тілом Руслана Медвідя проводимо до його будинку за адресою: село Тишковичі, вулиця Лесі Українки, 10. Далі процесія буде рухатися в село Гряди, на вулицю Шевченка, 27.
О 12:00 у храмі ікони Казанської Божої Матері села Гряди розпочнеться панахида та прощання.
Чин погребіння Руслана Медвідя - на кладовищі села Гряди", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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