«На щиті» на Волинь повертаються два Герої Сергій Вознюк та Руслан Медвідь

«На щиті» на Волинь повертаються два Герої Сергій Вознюк та Руслан Медвідь
У четвер, 7 вересня, "На щиті" повертаються Герої з Волині Сергій Вознюк і Руслан Медвідь.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Зустріч на вʼїзді в місто о 10:00. Прошу гідно вшанувати Захисників, які віддали за нас свої життя.

Коридором шани проводимо Героїв до майдану Незалежності, де о 10:30 відбудеться панахида та прощання з містом.

Кортеж із тілом Сергія Вознюка проводимо до будинку, де він жив за адресою: проспект Перемоги, 8.

Об 11:30 в римо-католицькому костелі, на повороті з траси Р-15 на проспект Дружби, розпочнеться панахида та прощання.

Чин погребіння Сергія Вознюка - на кладовищі в районі 2-ї шахти.

Кортеж із тілом Руслана Медвідя проводимо до його будинку за адресою: село Тишковичі, вулиця Лесі Українки, 10. Далі процесія буде рухатися в село Гряди, на вулицю Шевченка, 27.

О 12:00 у храмі ікони Казанської Божої Матері села Гряди розпочнеться панахида та прощання.

Чин погребіння Руслана Медвідя - на кладовищі села Гряди", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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