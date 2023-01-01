Українська спецоперація в Криму триває, – Юсов





Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в інтерв’ю



“Наразі цей комплекс заходів триває. Деталей ми розкривати не будемо, але всі поставлені цілі (під час висадки українського десанту на мисі Тарханкут у Криму 24 серпня – ред.) були досягнуті. Є знищений особовий склад і військові засоби противника. Під час цієї операції знищили чотири ворожих катери”, – сказав він.



Юсов уточнив, що в межах спецоперації ліквідовано декілька десятків представників особового складу армії російської федерації. Водночас представник ГУР МОУ запевнив, що всі українські захисники, які реалізовували відповідні заходи, повернулися додому живі.



“Сам факт висадки українського десанту на Кримському півострові дуже промовистий для України, – надихаючий для українців і наших партнерів, демотивуючий для ворогів”, – підкреслив Юсов.



Він також відмовився підтверджувати чи спростовувати інформацію про ймовірну висадку українського десанту 25 серпня біля населеного пункту Новоозерне в Криму, про що в одному з перехоплень, оприлюднених ГУР МОУ, російський військовий доповідає своєму командиру.



“Якщо ворогу всюди ввижається український десант, це дуже добре. Ми будемо продовжувати в такому ж дусі. Операція в Криму триває”, – підсумував представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.



Також він заявив, що знищення російського зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф” в тимчасово окупованому Криму дозволить українським військовим реалізовувати подальші операції на території півострова.



“Це (знищення ЗРК С-400 – ред.) вже впливає на подальші дії українських оборонців, зокрема, на території тимчасово окупованого Криму, бо ця система мала закривати і прикривати певні дії окупантів. Її нейтралізація – це успіх України, який дозволить реалізувати і подальші операції”, – зазначив Юсов.



Він підкреслив, що цей комплекс не можна швидко відновити, а загальний запас ЗРК С-400 у росіян достатньо обмежений.



Як повідомляв Укрінформ, 24 серпня підрозділи ГУР МОУ провели висадку десанту в тимчасово окупованому Криму. Під час спільної спецоперації Головного управління розвідки Міністерства України за підтримки Військово-морських сил Збройних сил України українські оборонці висадилися на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Вони вступили в боєзіткнення із російськими військовими, загарбники зазнали втрат.



25 серпня у перехопленій розмові, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, російський військовий повідомив своєму командиру про нібито повторну висадку українського десанту біля населеного пункту Новоозерне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська спецоперація на території тимчасово окупованого Криму триває. Деталі не розкриваються.Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Українизаявив в інтерв’ю Укрінформу “Наразі цей комплекс заходів триває. Деталей ми розкривати не будемо, але всі поставлені цілі (під час висадки українського десанту на мисі Тарханкут у Криму 24 серпня – ред.) були досягнуті. Є знищений особовий склад і військові засоби противника. Під час цієї операції знищили чотири ворожих катери”, – сказав він.Юсов уточнив, що в межах спецоперації ліквідовано декілька десятків представників особового складу армії російської федерації. Водночас представник ГУР МОУ запевнив, що всі українські захисники, які реалізовували відповідні заходи, повернулися додому живі.“Сам факт висадки українського десанту на Кримському півострові дуже промовистий для України, – надихаючий для українців і наших партнерів, демотивуючий для ворогів”, – підкреслив Юсов.Він також відмовився підтверджувати чи спростовувати інформацію про ймовірну висадку українського десанту 25 серпня біля населеного пункту Новоозерне в Криму, про що в одному з перехоплень, оприлюднених ГУР МОУ, російський військовий доповідає своєму командиру.“Якщо ворогу всюди ввижається український десант, це дуже добре. Ми будемо продовжувати в такому ж дусі. Операція в Криму триває”, – підсумував представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.Також він заявив, що знищення російського зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф” в тимчасово окупованому Криму дозволить українським військовим реалізовувати подальші операції на території півострова.“Це (знищення ЗРК С-400 – ред.) вже впливає на подальші дії українських оборонців, зокрема, на території тимчасово окупованого Криму, бо ця система мала закривати і прикривати певні дії окупантів. Її нейтралізація – це успіх України, який дозволить реалізувати і подальші операції”, – зазначив Юсов.Він підкреслив, що цей комплекс не можна швидко відновити, а загальний запас ЗРК С-400 у росіян достатньо обмежений.Як повідомляв Укрінформ, 24 серпня підрозділи ГУР МОУ провели висадку десанту в тимчасово окупованому Криму. Під час спільної спецоперації Головного управління розвідки Міністерства України за підтримки Військово-морських сил Збройних сил України українські оборонці висадилися на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Вони вступили в боєзіткнення із російськими військовими, загарбники зазнали втрат.25 серпня у перехопленій розмові, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, російський військовий повідомив своєму командиру про нібито повторну висадку українського десанту біля населеного пункту Новоозерне.

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