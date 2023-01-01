На Запоріжжі загинув 25-річний Герой з Волині Олександр Мельник

Мельник Олександр Валерійович.



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"Йому лише 25. На жаль, назавжди... Вічна пам'ять Герою! Щирі співчуття батькам, рідним та близьким. За наявною інформацією, кортеж із тілом бійця прибуде в суботу, 9 вересня. Просимо всіх по шляху руху кортежу коридором зустріти та віддати шану молодому воїну, який загинув, захищаючи Батьківщину", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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