На Волині автомобіль збив пішохода: постраждалий – у лікарні

На Волині автомобіль збив пішохода: постраждалий – у лікарні
У Любомлі легковик збив пішохода: постраждалий – у лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 6 вересня, на вулиці Володимирській.

28-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Ford Focus, здійснив наїзд на 37-річного пішохода, жителя Володимирського району.

Попередньо, постраждалий раптово вибіг на проїжджу частину за межами пішохідного переходу.

Внаслідок автопригоди чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.

Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального Кодексу України.
На Волині автомобіль збив пішохода: постраждалий – у лікарні

Досудове розслідування триває.
На Волині автомобіль збив пішохода: постраждалий – у лікарні

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Теги: Волинь, ДТП, автомобіль, пішохід
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