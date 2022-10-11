На Волині автомобіль збив пішохода: постраждалий – у лікарні





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 6 вересня, на вулиці Володимирській.



28-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Ford Focus, здійснив наїзд на 37-річного пішохода, жителя Володимирського району.



Попередньо, постраждалий раптово вибіг на проїжджу частину за межами пішохідного переходу.



Внаслідок автопригоди чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.



Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.



Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального Кодексу України.



Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любомлі легковик збив пішохода: постраждалий – у лікарні.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 6 вересня, на вулиці Володимирській.28-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Ford Focus, здійснив наїзд на 37-річного пішохода, жителя Володимирського району.Попередньо, постраждалий раптово вибіг на проїжджу частину за межами пішохідного переходу.Внаслідок автопригоди чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації.Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального Кодексу України.Досудове розслідування триває.

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