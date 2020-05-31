На Волині рибалка спіймав сома завдовжки у зріст людини

На Волині рибалка спіймав сома завдовжки у зріст людини
У Волинській області чоловікові вдалося впіймати на рибалці величезного сома. Вага гіганта – 35 кілограмів, а довжина – 170 сантиметрів.

Про це пише Радіотрек.

Рибак – це підприємець Ярослав із Рівного. За його словами, він спеціально приїхав на річку Ікву, але його метою було зловити щуку.

Упіймати такого гіганта було завданням не з легких.

"Було непросто. Сом чинив опір цілу годину! Потягнув мене в очерет, але зрештою мені вдалося витягнути цього монстра. Рибіна настільки велика, коли привіз її додому, довелося розпилювати ножівкою", – розповів Ярослав про свій улов.
На Волині рибалка спіймав сома завдовжки у зріст людини

Зважаючи на вагу гігантського сома, йому близько 10 років.

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Теги: сом, рибалка, гігант
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Коментарі 1
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Люди таку рибу ловлять за ради розваги і відпускають, і тільки українці пилками розпилюють. Тільки хто буде їсти те здеревяніле мясо 10 річної рибини. Це мабуть ознака того що "епоха бідності" вже закінчилась.
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