На Волині рибалка спіймав сома завдовжки у зріст людини
Сьогодні, 10:25
У Волинській області чоловікові вдалося впіймати на рибалці величезного сома. Вага гіганта – 35 кілограмів, а довжина – 170 сантиметрів.
Про це пише Радіотрек.
Рибак – це підприємець Ярослав із Рівного. За його словами, він спеціально приїхав на річку Ікву, але його метою було зловити щуку.
Упіймати такого гіганта було завданням не з легких.
"Було непросто. Сом чинив опір цілу годину! Потягнув мене в очерет, але зрештою мені вдалося витягнути цього монстра. Рибіна настільки велика, коли привіз її додому, довелося розпилювати ножівкою", – розповів Ярослав про свій улов.
Зважаючи на вагу гігантського сома, йому близько 10 років.
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Про це пише Радіотрек.
Рибак – це підприємець Ярослав із Рівного. За його словами, він спеціально приїхав на річку Ікву, але його метою було зловити щуку.
Упіймати такого гіганта було завданням не з легких.
"Було непросто. Сом чинив опір цілу годину! Потягнув мене в очерет, але зрештою мені вдалося витягнути цього монстра. Рибіна настільки велика, коли привіз її додому, довелося розпилювати ножівкою", – розповів Ярослав про свій улов.
Зважаючи на вагу гігантського сома, йому близько 10 років.
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Коментарі 1
Люди таку рибу ловлять за ради розваги і відпускають, і тільки українці пилками розпилюють. Тільки хто буде їсти те здеревяніле мясо 10 річної рибини. Це мабуть ознака того що "епоха бідності" вже закінчилась.
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