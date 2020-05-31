На Волині рибалка спіймав сома завдовжки у зріст людини





Про це пише



Рибак – це підприємець Ярослав із Рівного. За його словами, він спеціально приїхав на річку Ікву, але його метою було зловити щуку.



Упіймати такого гіганта було завданням не з легких.



"Було непросто. Сом чинив опір цілу годину! Потягнув мене в очерет, але зрештою мені вдалося витягнути цього монстра. Рибіна настільки велика, коли привіз її додому, довелося розпилювати ножівкою", – розповів Ярослав про свій улов.



Зважаючи на вагу гігантського сома, йому близько 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області чоловікові вдалося впіймати на рибалці величезного сома. Вага гіганта – 35 кілограмів, а довжина – 170 сантиметрів.Про це пише Радіотрек Рибак – це підприємецьіз Рівного. За його словами, він спеціально приїхав на річку Ікву, але його метою було зловити щуку.Упіймати такого гіганта було завданням не з легких."Було непросто. Сом чинив опір цілу годину! Потягнув мене в очерет, але зрештою мені вдалося витягнути цього монстра. Рибіна настільки велика, коли привіз її додому, довелося розпилювати ножівкою", – розповів Ярослав про свій улов.Зважаючи на вагу гігантського сома, йому близько 10 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію