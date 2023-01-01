Зник безвісти майже два роки тому: тривають пошуки 48-річного волинянина

Зник безвісти майже два роки тому: тривають пошуки 48-річного волинянина
Пішов з дому та не повернувся: поліція розшукує 48-річного мешканця Ковельського району.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Працівники відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Шевчика Сергія Федоровича, 10 квітня 1975 року народження, жителя Видраниці.

Ще у листопаді 2021 році розшукуваний вийшов з дому та пішов у невідомому напрямку. Його місцезнаходження по цей час не відоме.

Його прикмети: ріст 175 см, середньої тілобудови, сиве волосся із лобовими залисинами, темні очі.

"Громадянам, який відома будь-яка інформація про вказану особу, прохання звернутись за номером 098-113-62-22 або 102", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Розшук, Волинь, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Запоріжжі загинув 25-річний Герой з Волині Олександр Мельник
Сьогодні, 11:07
На Волині автомобіль збив пішохода: постраждалий – у лікарні
Сьогодні, 10:46
Зник безвісти майже два роки тому: тривають пошуки 48-річного волинянина
Сьогодні, 10:36
На Волині рибалка спіймав сома завдовжки у зріст людини
Сьогодні, 10:25
У Луцькому районі розкидатимуть приманки для тварин з вакциною проти сказу
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
Розшукали 21-річного хлопця з Волині, який зник день тому Розшукали 21-річного хлопця з Волині, який зник день тому
06 вересень, 12:39
На Волині зникла безвісти 60-річна жінка На Волині зникла безвісти 60-річна жінка
08 серпень, 11:15
На Волині відшукали двох 17-річних дівчат, які родом з тимчасово окупованої Херсонщини На Волині відшукали двох 17-річних дівчат, які родом з тимчасово окупованої Херсонщини
07 серпень, 12:55
На Волині розшукали 14-річного хлопця, який не вперше йде з дому На Волині розшукали 14-річного хлопця, який не вперше йде з дому
21 липень, 21:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Внаслідок удару росіян по Костянтинівці загинули 16 людей
Сьогодні, 11:52
 0
9 вересня тимчасово призупинять рух транспорту вулицями Луцька
Сьогодні, 11:30
 0
На Запоріжжі загинув 25-річний Герой з Волині Олександр Мельник
Сьогодні, 11:07
 0
На Волині автомобіль збив пішохода: постраждалий – у лікарні
Сьогодні, 10:46
 0
Зник безвісти майже два роки тому: тривають пошуки 48-річного волинянина
Сьогодні, 10:36
 0
Медіа
відео
1/8