Зник безвісти майже два роки тому: тривають пошуки 48-річного волинянина

Пішов з дому та не повернувся: поліція розшукує 48-річного мешканця Ковельського району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Працівники відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого, 10 квітня 1975 року народження, жителя Видраниці.Ще у листопаді 2021 році розшукуваний вийшов з дому та пішов у невідомому напрямку. Його місцезнаходження по цей час не відоме.ріст 175 см, середньої тілобудови, сиве волосся із лобовими залисинами, темні очі."Громадянам, який відома будь-яка інформація про вказану особу, прохання звернутись за номером 098-113-62-22 або 102", - йдеться в повідомленні.