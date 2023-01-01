Зник безвісти майже два роки тому: тривають пошуки 48-річного волинянина
Сьогодні, 10:36
Пішов з дому та не повернувся: поліція розшукує 48-річного мешканця Ковельського району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Працівники відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Шевчика Сергія Федоровича, 10 квітня 1975 року народження, жителя Видраниці.
Ще у листопаді 2021 році розшукуваний вийшов з дому та пішов у невідомому напрямку. Його місцезнаходження по цей час не відоме.
Його прикмети: ріст 175 см, середньої тілобудови, сиве волосся із лобовими залисинами, темні очі.
"Громадянам, який відома будь-яка інформація про вказану особу, прохання звернутись за номером 098-113-62-22 або 102", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Працівники відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Шевчика Сергія Федоровича, 10 квітня 1975 року народження, жителя Видраниці.
Ще у листопаді 2021 році розшукуваний вийшов з дому та пішов у невідомому напрямку. Його місцезнаходження по цей час не відоме.
Його прикмети: ріст 175 см, середньої тілобудови, сиве волосся із лобовими залисинами, темні очі.
"Громадянам, який відома будь-яка інформація про вказану особу, прохання звернутись за номером 098-113-62-22 або 102", - йдеться в повідомленні.
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