У Луцькому районі розкидатимуть приманки для тварин з вакциною проти сказу





Про це Анатолій Тимофіюк.



Для цього, з його слів, передбачили 92 250 доз приманок із вакциною, яку розкладатимуть у районі на площі 3 690 квадратних кілометрів, зокрема в польових і лісових угіддях, обабіч доріг і поза межами населених пунктів та водойм. Наземний метод вакцинації (вручну) диких тварин у Луцькому районі застосовують вперше.



Зі слів спеціаліста, приманка має вигляд брикетів розміром 3x5 зі специфічним запахом. Всередині приманки знаходиться капсула (маленький поліетиленовий пакетик) із вакциною проти сказу. Під час поїдання тварина прокушує капсулу й таким чином отримує щеплення. Така антирабічна вакцина безпечна для людей та тварин. Жителів району просять не брати приманки руками, не руйнувати та не переносити в інші місця.



У районі створять робочі групи з поширення таких приманок, до складу яких входитимуть ветеринарні лікарі, спеціалісти органів місцевого самоврядування, фахівці лісомисливських господарств і користувачі мисливських угідь.



Як додав Анатолій Тимофіюк, загалом в області впродовж 2023 року зареєстрували 29 неблагополучних пунктів щодо сказу, де захворіла 31 тварина. Зокрема в Луцькому районі таких пунктів 14, де захворіло 15 тварин.



Станом на 6 вересня карантинні обмеження зняли з 24 неблагополучних пунктів, ще в п'яти пунктах карантин триває.



Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, спричинене нейротропним вірусом. Це надзвичайно небезпечна хвороба, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги недуга закінчується летально. Раніше приманки з вакциною для диких тварин розповсюджували за допомогою авіації. В умовах воєнного стану — це заборонено, тому вакцину будуть розкидати наземним методом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі з 12 вересня в рамках осінньої кампанії пероральної імунізації вакцинуватимуть диких тварин проти сказу.Про це Суспільному розповів начальник відділу організації протиепізоотичної роботи Держпродспоживслужби в областіДля цього, з його слів, передбачили 92 250 доз приманок із вакциною, яку розкладатимуть у районі на площі 3 690 квадратних кілометрів, зокрема в польових і лісових угіддях, обабіч доріг і поза межами населених пунктів та водойм. Наземний метод вакцинації (вручну) диких тварин у Луцькому районі застосовують вперше.Зі слів спеціаліста, приманка має вигляд брикетів розміром 3x5 зі специфічним запахом. Всередині приманки знаходиться капсула (маленький поліетиленовий пакетик) із вакциною проти сказу. Під час поїдання тварина прокушує капсулу й таким чином отримує щеплення. Така антирабічна вакцина безпечна для людей та тварин. Жителів району просять не брати приманки руками, не руйнувати та не переносити в інші місця.У районі створять робочі групи з поширення таких приманок, до складу яких входитимуть ветеринарні лікарі, спеціалісти органів місцевого самоврядування, фахівці лісомисливських господарств і користувачі мисливських угідь.Як додав Анатолій Тимофіюк, загалом в області впродовж 2023 року зареєстрували 29 неблагополучних пунктів щодо сказу, де захворіла 31 тварина. Зокрема в Луцькому районі таких пунктів 14, де захворіло 15 тварин.Станом на 6 вересня карантинні обмеження зняли з 24 неблагополучних пунктів, ще в п'яти пунктах карантин триває.Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, спричинене нейротропним вірусом. Це надзвичайно небезпечна хвороба, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги недуга закінчується летально. Раніше приманки з вакциною для диких тварин розповсюджували за допомогою авіації. В умовах воєнного стану — це заборонено, тому вакцину будуть розкидати наземним методом.

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