Курс валют у Луцьку 7 вересня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.60, а продають за 41.20.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.86, а продають за 9.07.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 вересня готівковий курс долара становить 37.75, продають його за 38.20.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.60, а продають за 41.20.Щодо польського злотого, то його купують за 8.86, а продають за 9.07.

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