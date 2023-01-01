Курс валют у Луцьку 7 вересня
Сьогодні, 09:29
7 вересня готівковий курс долара становить 37.75, продають його за 38.20.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.60, а продають за 41.20.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.86, а продають за 9.07.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.60, а продають за 41.20.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.86, а продають за 9.07.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Новий поїзд до Польщі, який курсує через Волинь: який він і що кажуть перші пасажири
Сьогодні, 09:44
Курс валют у Луцьку 7 вересня
Сьогодні, 09:29
Сили оборони України потужно оновили втрати ворога
Сьогодні, 09:06
Нічна атака на Україну «Шахедами»: скільки запустили росіяни і скільки вдалося збити
Сьогодні, 08:49
Медіа