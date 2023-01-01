Нічна атака на Україну «Шахедами»: скільки запустили росіяни і скільки вдалося збити
Сьогодні, 08:49
У ніч проти 7 вересня російсько-окупаційні війська атакували Сумську та Одеську області кількома групами ударних дронів типу Shahed-136/131.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Росіяни атакували з північного, південно-східного та південного напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ у росії та мис Чауда у тимчасово окупованому Криму).
Усього ЗСУ зафіксовано пуски 33 «Шахедів», в основному — у напрямку південних районів Одеської області. За результатами бойової роботи Сили оборони знищили 25 Shahed-136/131.
Окупанти атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів. Внаслідок атаки «Шахедів» у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля.
Відомо, що постраждала одна цивільна людина: водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги. На місці триває ліквідація наслідків атаки. Працюють усі необхідні служби.
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Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Росіяни атакували з північного, південно-східного та південного напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ у росії та мис Чауда у тимчасово окупованому Криму).
Усього ЗСУ зафіксовано пуски 33 «Шахедів», в основному — у напрямку південних районів Одеської області. За результатами бойової роботи Сили оборони знищили 25 Shahed-136/131.
Окупанти атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів. Внаслідок атаки «Шахедів» у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля.
Відомо, що постраждала одна цивільна людина: водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги. На місці триває ліквідація наслідків атаки. Працюють усі необхідні служби.
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