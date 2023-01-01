Сили оборони України потужно оновили втрати ворога

Сили оборони України потужно оновили втрати ворога
Бойові втрати російський окупантів серед особового складу сягнули близько 266 900. 610 російських військових були ліквідовані за останню добу.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ, оновлені вранці 7 вересня.

Крім цього, у війні проти України ворог втратив 5722 артилерійських систем (+37 за добу), 4506 танків (+9), 8703 бойових броньованих машин (+21), 753 РСЗВ (+5), 4541 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+22), 1455 крилатих ракет (+8), 8217 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+27), 859 одиниць спеціальної техніки (+7), 506 засобів ППО (+1).

Незмінними залишилися втрати ворога серед літаків та гелікоптерів (315/316), кораблів та катерів (19).

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Теги: втрати ворога
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