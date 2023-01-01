Сили оборони України потужно оновили втрати ворога





Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ, оновлені вранці 7 вересня.



Крім цього, у війні проти України ворог втратив 5722 артилерійських систем (+37 за добу), 4506 танків (+9), 8703 бойових броньованих машин (+21), 753 РСЗВ (+5), 4541 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+22), 1455 крилатих ракет (+8), 8217 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+27), 859 одиниць спеціальної техніки (+7), 506 засобів ППО (+1).



Незмінними залишилися втрати ворога серед літаків та гелікоптерів (315/316), кораблів та катерів (19).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бойові втрати російський окупантів серед особового складу сягнули близько 266 900. 610 російських військових були ліквідовані за останню добу.Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ, оновлені вранці 7 вересня.Крім цього, у війні проти України ворог втратив 5722 артилерійських систем (+37 за добу), 4506 танків (+9), 8703 бойових броньованих машин (+21), 753 РСЗВ (+5), 4541 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+22), 1455 крилатих ракет (+8), 8217 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+27), 859 одиниць спеціальної техніки (+7), 506 засобів ППО (+1).Незмінними залишилися втрати ворога серед літаків та гелікоптерів (315/316), кораблів та катерів (19).

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