Новий поїзд до Польщі, який курсує через Волинь: який він і що кажуть перші пасажири
Сьогодні, 09:44
Днями почав курсувати новий міжнародний поїзд № 119/120 Київ – Хелм – Київ.
З Києва він відправляється о 06:28, з Рiвного об 11:27, з Ковеля о 13:31, прибуття до Хелма о 17:27. Пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 —21:02).
Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.
Про поїзд у своєму сюжеті розповідає журналіст Андрій Гнатюк.
Інформує, що за один раз він може перевезти 300 пасажирів в одному напрямку. Укрзалізниця запустила додатковий рейс, враховуючи високий пасажиропотік. Попит на квитки шалений, їх розкуповують миттєво за три тижні до відправлення. І вже, кажуть прикордонники, на виїзд з України місця розпродані аж до 22 вересня.
Поїзд має 10 вагонів. Тут немає плацкартних, а є лише купейні та СВ-вагони.
Провідник потяга Олександр Профатило розповідає, що у кожному купа є розетки, а також у вагоні є мікрохвильова піч та холодильник, люди можуть їх використовувати.
Ціна проїзду у чотиримісному купе становить 1300 гривень, у СВ – 2600.
Графік склали так, щоб люди встигли в Хелмі пересісти на електричку до Варшави.
Детальніше – у сюжеті Андрія Гнатюка.
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З Києва він відправляється о 06:28, з Рiвного об 11:27, з Ковеля о 13:31, прибуття до Хелма о 17:27. Пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 —21:02).
Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.
Про поїзд у своєму сюжеті розповідає журналіст Андрій Гнатюк.
Інформує, що за один раз він може перевезти 300 пасажирів в одному напрямку. Укрзалізниця запустила додатковий рейс, враховуючи високий пасажиропотік. Попит на квитки шалений, їх розкуповують миттєво за три тижні до відправлення. І вже, кажуть прикордонники, на виїзд з України місця розпродані аж до 22 вересня.
Поїзд має 10 вагонів. Тут немає плацкартних, а є лише купейні та СВ-вагони.
Провідник потяга Олександр Профатило розповідає, що у кожному купа є розетки, а також у вагоні є мікрохвильова піч та холодильник, люди можуть їх використовувати.
Ціна проїзду у чотиримісному купе становить 1300 гривень, у СВ – 2600.
Графік склали так, щоб люди встигли в Хелмі пересісти на електричку до Варшави.
Детальніше – у сюжеті Андрія Гнатюка.
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