9 вересня тимчасово призупинять рух транспорту вулицями Луцька





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



"У зв’язку із проведенням 9 вересня велопробігу у вишиванках до Дня міста, буде тимчасово призупинений рух транспорту з 10.45 години до закінчення заходу. Старт велопробігу з Театрального майдану", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що маршрут проходитиме: вул. Винниченка, пр. Василя Мойсея, пр. Перемоги, пр. Соборності, пр. Молоді, пр. Відродження, вул. Рівненська, пр. Волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 9 вересня, буде тимчасово призупинено рух транспорту вулицями Луцька.Про це повідомили у Луцькій міській раді."У зв’язку із проведенням 9 вересня велопробігу у вишиванках до Дня міста, буде тимчасово призупинений рух транспорту з 10.45 години до закінчення заходу. Старт велопробігу з Театрального майдану", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що маршрут проходитиме: вул. Винниченка, пр. Василя Мойсея, пр. Перемоги, пр. Соборності, пр. Молоді, пр. Відродження, вул. Рівненська, пр. Волі.

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