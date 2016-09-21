9 вересня тимчасово призупинять рух транспорту вулицями Луцька
Сьогодні, 11:30
У суботу, 9 вересня, буде тимчасово призупинено рух транспорту вулицями Луцька.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"У зв’язку із проведенням 9 вересня велопробігу у вишиванках до Дня міста, буде тимчасово призупинений рух транспорту з 10.45 години до закінчення заходу. Старт велопробігу з Театрального майдану", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що маршрут проходитиме: вул. Винниченка, пр. Василя Мойсея, пр. Перемоги, пр. Соборності, пр. Молоді, пр. Відродження, вул. Рівненська, пр. Волі.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"У зв’язку із проведенням 9 вересня велопробігу у вишиванках до Дня міста, буде тимчасово призупинений рух транспорту з 10.45 години до закінчення заходу. Старт велопробігу з Театрального майдану", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що маршрут проходитиме: вул. Винниченка, пр. Василя Мойсея, пр. Перемоги, пр. Соборності, пр. Молоді, пр. Відродження, вул. Рівненська, пр. Волі.
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