9 вересня тимчасово призупинять рух транспорту вулицями Луцька

9 вересня тимчасово призупинять рух транспорту вулицями Луцька
У суботу, 9 вересня, буде тимчасово призупинено рух транспорту вулицями Луцька.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

"У зв’язку із проведенням 9 вересня велопробігу у вишиванках до Дня міста, буде тимчасово призупинений рух транспорту з 10.45 години до закінчення заходу. Старт велопробігу з Театрального майдану", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що маршрут проходитиме: вул. Винниченка, пр. Василя Мойсея, пр. Перемоги, пр. Соборності, пр. Молоді, пр. Відродження, вул. Рівненська, пр. Волі.
9 вересня тимчасово призупинять рух транспорту вулицями Луцька

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Теги: Луцьк, транспорт, дорога
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