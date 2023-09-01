НАТО не бачить ознак, що росія била по Румунії навмисно, – Столтенберг
Сьогодні, 12:49
НАТО не бачить ознак того, що уламки безпілотника, знайдені на території Румунії, були наслідком навмисної атаки росії проти країни.
Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, виступаючи перед європарламентарями, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"У нас немає жодної інформації, яка б вказувала на навмисну атаку з боку росії, і ми чекаємо на результати розслідування, що триває", - йдеться в повідомленні.
У НАТО раніше заявили, що Румунія поінформувала членів блоку про інцидент на засіданні Північноатлантичної ради 6 вересня, і члени Альянсу "висловили рішучу солідарність з Румунією": "Ми продовжуємо пильно стежити за ситуацією і тримаємо зв’язок з нашим союзником Румунією", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.
Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент.
Проте 6 вересня міністр оборони підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.
Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".
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Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, виступаючи перед європарламентарями, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"У нас немає жодної інформації, яка б вказувала на навмисну атаку з боку росії, і ми чекаємо на результати розслідування, що триває", - йдеться в повідомленні.
У НАТО раніше заявили, що Румунія поінформувала членів блоку про інцидент на засіданні Північноатлантичної ради 6 вересня, і члени Альянсу "висловили рішучу солідарність з Румунією": "Ми продовжуємо пильно стежити за ситуацією і тримаємо зв’язок з нашим союзником Румунією", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.
Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент.
Проте 6 вересня міністр оборони підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.
Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".
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