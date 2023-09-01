НАТО не бачить ознак, що росія била по Румунії навмисно, – Столтенберг





Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, виступаючи перед європарламентарями, повідомляє



"У нас немає жодної інформації, яка б вказувала на навмисну атаку з боку росії, і ми чекаємо на результати розслідування, що триває", - йдеться в повідомленні.



У НАТО раніше заявили, що Румунія поінформувала членів блоку про інцидент на засіданні Північноатлантичної ради 6 вересня, і члени Альянсу "висловили рішучу солідарність з Румунією": "Ми продовжуємо пильно стежити за ситуацією і тримаємо зв’язок з нашим союзником Румунією", - йдеться в повідомленні.



Як відомо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.



Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент.

Проте 6 вересня міністр оборони підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.



Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НАТО не бачить ознак того, що уламки безпілотника, знайдені на території Румунії , були наслідком навмисної атаки росії проти країни.Про це повідомив генсек Альянсу, виступаючи перед європарламентарями, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters."У нас немає жодної інформації, яка б вказувала на навмисну атаку з боку росії, і ми чекаємо на результати розслідування, що триває", - йдеться в повідомленні.У НАТО раніше заявили, що Румунія поінформувала членів блоку про інцидент на засіданні Північноатлантичної ради 6 вересня, і члени Альянсу "висловили рішучу солідарність з Румунією": "Ми продовжуємо пильно стежити за ситуацією і тримаємо зв’язок з нашим союзником Румунією", - йдеться в повідомленні.Як відомо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент.Проте 6 вересня міністр оборони підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.Президент Румуніїпісля цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".

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