Виїзд з України для жінок на військовому обліку обмежать, – Веніславський

Виїзд з України для жінок на військовому обліку обмежать, – Веніславський
Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Вони набувають статусу військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Раді Федір Веніславський.

Депутат нагадав, що минулого року Рада внесла зміни до статті 1 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та передбачила, що на обов'язковий військовий облік мають бути поставлені жінки з медичною або фармацевтичною освітою.

За його словами, на виконання цього закону Кабінет міністрів видав постанову щодо порядку військового обліку. А Міністерство оборони видало наказ про військовий облік жінок. Згідно з цим наказом, передбачено, що з 1 жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають обов'язково стати на військовий облік.

"Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд - тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає - тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду", - зазначив Веніславський.

Депутат також додав, що усі інші жінки, які мають військово-облікові спеціальності, споріднені з військовою справою, з цієї ж дати можуть стати на облік добровільно.

"Розширювати перелік спеціальностей у жінок, які мають обов'язково ставати на облік, на даний момент не планується", - сказав він.

Військовий облік для жінок

Нагадаємо, в жовтні 2022 року Верховна рада ухвалила закон про добровільний військовий облік жінок. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, повинні обов'язково прийматися на облік військовозобов'язаних.

Як заявив представник президента в Раді Федір Веніславський, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов’язковому військовому обліку. З 1 жовтня такі жінки мають з’явитися до ТЦК і пройти всі необхідні процедури.

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Теги: Жінки, військовий облік
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