Захід має робити більше для України, аби не дати росіянам часу, – польський генерал





На цьому в інтерв’ю Раймунд Анджейчак.



“На мою думку, ЄС, країни НАТО, вся західна цивілізація може і повинна зробити більше для України, щоб не дати росіянам часу. Це війна на зіткнення, на взаємне знищення. Це війна за ресурси, росіяни мають інші стандарти щодо втрат, щодо резервістів, щодо чергових танків з 60-х років минулого століття, які вони направляють на фронт. Вони корумпують цілий світ, аби отримувати технології, яких їм не вистачає. Це неспівставне з тим, що робимо ми”, - підкреслив Анджейчак.



На його переконання, Україна не може собі дозволити довгу війну, оскільки країні не вистачить людей, щоб її вести, а потім відбудовувати Україну.



“Ми це повністю усвідомлюємо. Прийняття мільйонів українців за кордоном, які виходили з-під вогню, що було важливо з моральної точки зору, а також відновлення контролю над країною – це перша фаза. Але ми маємо створити умови, щоб українці поверталися додому. Тому Україна має перемогти, ми взагалі не повинні допускати іншого варіанту”, - заявив генерал.



Начальник Генштабу ЗС Польщі наголосив, що Україна повинна перемогти, оскільки у випадку втрати України буде втрачено також і Білорусь.



“Якщо ми втрачаємо Україну і Білорусь, то втрачаємо довіру до себе як до Північноатлантичного альянсу і західної цивілізації. А на це все дивиться Китай. Тому це – глобальна справа. Війна в Україні не є локальним конфліктом, а найважливішою війною, яка має глобальне значення”,- констатував головний польський військовий.



Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у серпні заявив, що хотів би таку перемогу України, яка б унеможливлювала повернення війни.



За результатами опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології протягом 5–15 червня 2023 року, понад три чверті українців, а саме 77%, упевнені в перемозі України. Такий високий рівень віри дослідники пов'язують з усвідомленням високих ризиків винищення всього народу у разі воєнної поразки України.

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