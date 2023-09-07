Батьки чекали понад рік результатів експертиз: на Волині попрощалися з Героєм Олегом Свинчуком. ФОТО

Олега Свинчука.



Про це пише видання



Звістка про загибель земляка, жителя села Бережці Вишнівської громади Олега Свинчука надійшла на Любомльщину на початку березня минулого року.



У запеклому бою на Київщині ворожа протитанкова керована ракета влучила в український Т-64БВ, внаслідок попадання здетонував боєкомплект, обірвалось життя екіпажу воїнів-танкістів 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, волинян: старшого сержанта Сергія Васіча, старшого солдата Віталія Пархомука, солдата Олега Свинчука.



Народився Олег в селі Бережці на нашій Любомльщині, мав 28 років, був наймолодшим із шести дітей Надії та Анатолія Свинчуків.



Довгих півтора року батьки чекали результатів експертиз, щоб належним чином попрощатися із рідним сином, відспівати його за християнським звичаєм.



Вчора до їхнього дому прибула місія «На щиті». Провести Героя в останню дорогу прийшло мало не все село, його рідні, близькі та побратими. Заупокійну молебень провели у храмі с. Бережці. Захоронили воїна у на місцевому кладовищі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Любомльщині провели в останню дорогу Героя УкраїниПро це пише видання "Наше життя" Звістка про загибель земляка, жителя села Бережці Вишнівської громади Олега Свинчука надійшла на Любомльщину на початку березня минулого року.У запеклому бою на Київщині ворожа протитанкова керована ракета влучила в український Т-64БВ, внаслідок попадання здетонував боєкомплект, обірвалось життя екіпажу воїнів-танкістів 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, волинян: старшого сержанта, старшого солдата, солдата Олега Свинчука.Народився Олег в селі Бережці на нашій Любомльщині, мав 28 років, був наймолодшим із шести дітей Надії та Анатолія Свинчуків.Довгих півтора року батьки чекали результатів експертиз, щоб належним чином попрощатися із рідним сином, відспівати його за християнським звичаєм.Вчора до їхнього дому прибула місія «На щиті». Провести Героя в останню дорогу прийшло мало не все село, його рідні, близькі та побратими. Заупокійну молебень провели у храмі с. Бережці. Захоронили воїна у на місцевому кладовищі.

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