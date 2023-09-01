Наразі підстав обмежувати виїзд жінок на військовому обліку з 1 жовтня немає, – ДПСУ

Федір Веніславський у коментарі "РБК-Україна".





Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що виїзд за кордон обмежений для військовозобов’язаних чоловіків та держслужбовців (без поважних причин), згідно з постановою Кабміну.



Виїзд за кордон для жінок, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності та стануть на військовий облік з 1 жовтня, наразі не обмежений.



"На даний момент обмеження стосуються українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також окремих посад державних службовців, що чітко визначено в постанові Уряду, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України.



Якщо будуть внесені зміни до цих правил, відповідно вони будуть дотримуватись", – сказав Демченко.



Те, що деякі жінки стануть військовозобовʼязаними з 1 жовтня, не означає, що для них автоматично буде заборонений виїзд з України, як військовозобов’язаним чоловікам.



Якщо відповідні зміни й будуть, спочатку їх має ухвалити уряд.



Наразі УП. Життя не знайшла жодного законопроєкту на розгляді, який би стосувався обмеження виїзду жінок за кордон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі поширилась інформація, що жінкам, які стануть на військовий облік з 1 жовтня, обмежать виїзд за кордон . Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідкиу коментарі "РБК-Україна".

"Українська правда. Життя" звернулась до Держприкордонслужби по коментар з цього питання.Речник ДПСУпояснив, що виїзд за кордон обмежений для військовозобов’язаних чоловіків та держслужбовців (без поважних причин), згідно з постановою Кабміну.Виїзд за кордон для жінок, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності та стануть на військовий облік з 1 жовтня, наразі не обмежений."На даний момент обмеження стосуються українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також окремих посад державних службовців, що чітко визначено в постанові Уряду, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України.Якщо будуть внесені зміни до цих правил, відповідно вони будуть дотримуватись", – сказав Демченко.Те, що деякі жінки стануть військовозобовʼязаними з 1 жовтня, не означає, що для них автоматично буде заборонений виїзд з України, як військовозобов’язаним чоловікам.Якщо відповідні зміни й будуть, спочатку їх має ухвалити уряд.Наразі УП. Життя не знайшла жодного законопроєкту на розгляді, який би стосувався обмеження виїзду жінок за кордон.

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