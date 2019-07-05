Коломойському оголосили підозру у заволодінні 9,2 млрд грн «ПриватБанку»

Колишньому кінцевому бенефіціарному власнику «ПриватБанку» Ігорю Коломойському та ще 5 експрацівникам установи оголосили підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів банку.Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.Як встановило досудове розслідування, Коломойський протягом січня — березня 2015 року задля фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння грішми «ПриватБанку».Для цього він залучив 5 працівників банку:• голову правління «ПриватБанку»;• заступника керівника напрямку;• заступника голови правління;• начальника департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства;• заступника керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу «ПриватБанку».«Схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній з підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю, шляхом підробки відповідних документів», — кажуть у САП.Частина цих коштів, понад 446 млн грн, була легалізована на особистий рахунок Коломойського через низку фінансових операцій з підконтрольними компаніями. Далі він їх вніс до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення «ПриватБанку». Рештою ж коштів підозрювані розпорядились на власний розсуд.Правоохоронці кваліфікували дії усіх фігурантів за ст. 191, 209, 366 Кримінального кодексу України, в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми. Наразі досудове розслідування триває.