Коломойському оголосили підозру у заволодінні 9,2 млрд грн «ПриватБанку»

Коломойському оголосили підозру у заволодінні 9,2 млрд грн «ПриватБанку»
Колишньому кінцевому бенефіціарному власнику «ПриватБанку» Ігорю Коломойському та ще 5 експрацівникам установи оголосили підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів банку.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як встановило досудове розслідування, Коломойський протягом січня — березня 2015 року задля фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння грішми «ПриватБанку».

Для цього він залучив 5 працівників банку:

• голову правління «ПриватБанку»;
• заступника керівника напрямку;
• заступника голови правління;
• начальника департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства;
• заступника керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу «ПриватБанку».

«Схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній з підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю, шляхом підробки відповідних документів», — кажуть у САП.

Частина цих коштів, понад 446 млн грн, була легалізована на особистий рахунок Коломойського через низку фінансових операцій з підконтрольними компаніями. Далі він їх вніс до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення «ПриватБанку». Рештою ж коштів підозрювані розпорядились на власний розсуд.

Правоохоронці кваліфікували дії усіх фігурантів за ст. 191, 209, 366 Кримінального кодексу України, в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми. Наразі досудове розслідування триває.

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Теги: Ігор Коломойський
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