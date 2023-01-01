Довгожителька з Волині святкує 100-річчя

Довгожителька з Волині святкує 100-річчя
Сьогодні відзначає 100-річчя ковельчанка Єва Андріївна Прикорінь.

Про це повідомляє Ковельська міська рада.

На долю жінки випало чимало труднощів. Ще зовсім маленькою залишилась без батька. Родина жила у селі Столинські Смоляри Любомльського району. Тож доводилось багато працювати, аби чимось допомогти мамі та великій сім’ї. Під час Другої світової війни була примусово вивезена в Німеччину. У кінці 1945 року повернулась в Україну. Вийшла заміж, народила доньку Софію.

Згодом поїхала на Дніпропетровщину, де працювала на будівництві. Коли ж пішла на пенсію, повернулась на Волинь і живе у Ковелі. Єва Андріївна — ветеранка праці, учасниця війни.

Самотній жінці уже майже 30 років допомагають справитись з усіма побутовими питаннями працівники територіального центру соціального обслуговування. Зі своєю дочкою, яка мешкає у Білорусі, Єва Андріївна уже два роки взагалі не спілкується.

У свій день народження ювілярка дуже зраділа гостям - міському голові Ковеля Ігорю Чайці і його колегам. Багато розповідала про себе, свою родину пригадувала найяскравіші моменти свого життя. У свої 100 років жінка ще сама справляється на кухні, готує, є цікавою співрозмовницею. Ковельчанка усім побажала здоров’я та дожити до її літ.

Довгожителька з Волині святкує 100-річчя

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Теги: 100-річчя, ювілей
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