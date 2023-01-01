На Волині знову запрацюють пункти незламності

Війна триває, тому залишаються високі ризики терористичних дій росії проти мирного населення. Тож, на Волині буде відновлена робота пунктів незламності.Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністраціїЗа його інформацією, діятиме 361 пункт, з яких 42 - розгортає ГУ ДСНС України у Волинській області. Наразі триває підготовка до їх функціонування.Сьогодні, 7 вересня, Юрій Погуляйко відвідав тренувальне розгортання пунктів незламності, яке провели рятувальники. Також надзвичайники готові розгорнути пункти психологічної та медичної допомоги у разі необхідності.Крім того, оглянув можливості ДСНС щодо залучення дронів для проведення моніторингу надзвичайних ситуацій."Зазначу, така техніка – одна з найкращих не лише в області, а й на території усієї держави", – написав Погуляйко.Пункти незламності – це місця, куди можна прийти в разі тривалого відключення електроенергії (більше 24-ох годин). Вони забезпечені водою, освітленням, інтернетом, живленням для мобільних, місцями для відпочинку, аптечками тощо.