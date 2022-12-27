Вперше у західних областях України онкохворій дитині пересадили кістку, надруковану на 3D-принтері

У львівській лікарні Святого Миколая 8-річномуз Івано-Франківщини пересадили кістку, надруковану на 3D-принтері. Таку операцію виконали вперше у західних областях України.Яку пресслужбі Першого медоб’єднання Львова, оперувала дитину об’єднана команда із фахівців зі Львова, Києва та Івано-Франківська.Вперше рак у Богданчика діагностували, коли йому було три роки. Тоді у хлопчика виявили рак печінки. Дитину прооперували: видалили пухлину разом із жовчним міхуром. Згодом Богданчик пішов до школи та розвивався, як і всі діти. Але дев’ять місяців тому у хлопчика знову діагностували рак — цього разу недуга уразила кістку."Просто прийшов зі школи додому і сказав, що болить ніжка, це один день. Може й раніше говорив, ми не звернули уваги. Подумали, що вдарився під час футболу, чи на велосипеді, або що. А потім побачили набряк і одразу звернулися до нашого лікаря. Зробили МРТ, яке показало, що є проблемка", — розповідає батько хлопчикаПісля біопсії у хлопчика діагностували саркому Юїнга — це тип раку кістки, який найчастіше трапляється в дітей та підлітків. Як повідомили у пресслужбі лікарні, щороку такий тип раку діагностують у трьох дітей з 1 млн.Як розповів лікар-онколог Івано-Франківської дитячої обласної клінічної лікарні, пухлина уразила 28 см стегнової кістки Богданчика. Щоб зберегти дитині ногу, необхідно було видаляти уражену частину та заміщати її протезом. До операції хлопчик пройшов шість курсів хіміотерапії.До складної операції медики готувалися пів року. Щоб провести її, об’єдналися хірурги, онкологи та травматологи з Івано-Франківська, Львова та Києва."Найперше питання у батьків стояло: чи залишиться кінцівка. Ми все зробили, щоб вона залишилася. В Богданчика дуже багато мрій, планів на життя і ми постараємося йому допомогти втілити їх. Він дуже хороший, мудрий хлопчик", — каже лікар-онколог Юрій Томащук.Спочатку медики видалили пухлину, далі — провели експрес-біопсію, щоб з’ясувати, скільки сантиметрів кістки уражено.Інженери із Києва виготовили титановий імплант для хлопчика у трьох варіантах довжини. Всі вони — надруковані на 3D-принтері."Приблизно місяць ми проєктували та десь два тижні виготовляли. Але все повністю зроблене в Україні, українськими спеціалістами, на українському виробництві у місті Київ", — розповіла головна інженерка Лабораторії медичного 3D-друкуПісля біопсії лікарі видалили уражену раком кістку та встановили хлопчику імплант потрібного розміру, який ростиме разом із дитиною. Операція тривала шість годин і минула успішно.Богданчик вже повернувся додому. Хлопчик продовжує лікування. Попереду у нього — кілька курсів поліхімієтерапія та променевої терапії, а також трансплантація кісткового мозку.