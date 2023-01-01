Росіяни перекидають сили з Криму на Запоріжжя та Херсонщину, – Гуменюк

Росіяни перекидають сили з Криму на Запоріжжя та Херсонщину, – Гуменюк
Росіяни перекидають військові сили з Криму на Запоріжжя та Херсонщину, намагаючись компенсувати свої втрати.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, підтвердивши інформацію від міського голови Мелітополя Івана Федорова, передає Укрінформ.

"Цілком очевидно, що вони підтягують сили на Запорізький напрямок і намагаються посилити Херсонський. Оскільки вони (війська рф на Запоріжжі і Херсонщині - ред.) були досить потужним угрупованням, яке постачало сили на схід, а зараз самі потребують відповідного покращення свого стану", - зазначила Гуменюк.

Вона наголосила, що і псевдовибори, які проводять окупанти на тимчасово загарбаних ними територіях, мають ту ж мету - зібрати інформацію про місцевих чоловіків призовного віку, залучити їх начебто до "територіальної оборони", а тоді приєднати до складу окупаційних військ на Запорізькому напрямку, де ті потерпають від українського наступу, і на Херсонському, де контрбатарейна боротьба щодня винищує по 30-50 окупантів.

Як повідомляв Укрінформ, мешканці тимчасово окупованих Мелітопольського та Бердянського районів інформують про рух техніки та збільшення кількості російських військовослужбовців на запорізькому відтинку фронту. Техніку та озброєння везуть і з боку Криму, і через Новоазовськ-Маріуполь. Щодо живої сили ворога, то, за даними мелітопольського мера Івана Федорова, її везуть з усіх регіонів рф.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині автомобіль злетів у канаву з водою та перекинувся. ФОТО
Сьогодні, 18:23
В Офісу омбудсмана є дані про десятки місць у Білорусі, де утримують українських дітей, – Лубінець
Сьогодні, 18:17
Росіяни перекидають сили з Криму на Запоріжжя та Херсонщину, – Гуменюк
Сьогодні, 17:56
Близько 90% українських військовополонених пройшли через тортури, – Костін
Сьогодні, 17:10
Вперше у західних областях України онкохворій дитині пересадили кістку, надруковану на 3D-принтері
Сьогодні, 16:54
Схожі новини
На Волині рідним двох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО На Волині рідним двох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 19:12
Збройні сили відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках фронту, – Генштаб Збройні сили відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках фронту, – Генштаб
Сьогодні, 18:53
В Офісу омбудсмана є дані про десятки місць у Білорусі, де утримують українських дітей, – Лубінець В Офісу омбудсмана є дані про десятки місць у Білорусі, де утримують українських дітей, – Лубінець
Сьогодні, 18:17
Близько 90% українських військовополонених пройшли через тортури, – Костін Близько 90% українських військовополонених пройшли через тортури, – Костін
Сьогодні, 17:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині рідним двох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 19:12
 0
Збройні сили відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках фронту, – Генштаб
Сьогодні, 18:53
 0
На Волині автомобіль злетів у канаву з водою та перекинувся. ФОТО
Сьогодні, 18:23
 0
В Офісу омбудсмана є дані про десятки місць у Білорусі, де утримують українських дітей, – Лубінець
Сьогодні, 18:17
 0
Росіяни перекидають сили з Криму на Запоріжжя та Херсонщину, – Гуменюк
Сьогодні, 17:56
 0
Медіа
відео
1/8