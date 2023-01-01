Росіяни перекидають сили з Криму на Запоріжжя та Херсонщину, – Гуменюк





Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, підтвердивши інформацію від міського голови Мелітополя Івана Федорова, передає



"Цілком очевидно, що вони підтягують сили на Запорізький напрямок і намагаються посилити Херсонський. Оскільки вони (війська рф на Запоріжжі і Херсонщині - ред.) були досить потужним угрупованням, яке постачало сили на схід, а зараз самі потребують відповідного покращення свого стану", - зазначила Гуменюк.



Вона наголосила, що і псевдовибори, які проводять окупанти на тимчасово загарбаних ними територіях, мають ту ж мету - зібрати інформацію про місцевих чоловіків призовного віку, залучити їх начебто до "територіальної оборони", а тоді приєднати до складу окупаційних військ на Запорізькому напрямку, де ті потерпають від українського наступу, і на Херсонському, де контрбатарейна боротьба щодня винищує по 30-50 окупантів.



Як повідомляв Укрінформ, мешканці тимчасово окупованих Мелітопольського та Бердянського районів інформують про рух техніки та збільшення кількості російських військовослужбовців на запорізькому відтинку фронту. Техніку та озброєння везуть і з боку Криму, і через Новоазовськ-Маріуполь. Щодо живої сили ворога, то, за даними мелітопольського мера Івана Федорова, її везуть з усіх регіонів рф.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни перекидають військові сили з Криму на Запоріжжя та Херсонщину, намагаючись компенсувати свої втрати.Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня, підтвердивши інформацію від міського голови Мелітополя, передає Укрінформ "Цілком очевидно, що вони підтягують сили на Запорізький напрямок і намагаються посилити Херсонський. Оскільки вони (війська рф на Запоріжжі і Херсонщині - ред.) були досить потужним угрупованням, яке постачало сили на схід, а зараз самі потребують відповідного покращення свого стану", - зазначила Гуменюк.Вона наголосила, що і псевдовибори, які проводять окупанти на тимчасово загарбаних ними територіях, мають ту ж мету - зібрати інформацію про місцевих чоловіків призовного віку, залучити їх начебто до "територіальної оборони", а тоді приєднати до складу окупаційних військ на Запорізькому напрямку, де ті потерпають від українського наступу, і на Херсонському, де контрбатарейна боротьба щодня винищує по 30-50 окупантів.Як повідомляв Укрінформ, мешканці тимчасово окупованих Мелітопольського та Бердянського районів інформують про рух техніки та збільшення кількості російських військовослужбовців на запорізькому відтинку фронту. Техніку та озброєння везуть і з боку Криму, і через Новоазовськ-Маріуполь. Щодо живої сили ворога, то, за даними мелітопольського мера Івана Федорова, її везуть з усіх регіонів рф.

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