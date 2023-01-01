На Волині автомобіль злетів у канаву з водою та перекинувся. ФОТО

На Волині автомобіль злетів у канаву з водою та перекинувся. ФОТО
На Ковельщині рятувальники деблокували водія легковика, що потрапив в ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Близько 16-ої години 7 вересня поблизу с.Положево Ковельського району трапилася дорожньо-транспортна пригода - легковий автомобіль з двома людьми злетів в канаву з водою та перекинувся.

На місці події працювали рятувальники 11 ДПРЧ. Вони деблокували водія з транспортного засобу, пасажир вибрався з перекинутої автівки самотужки.

Чоловіків 1969 та 1973 р.н. госпіталізували медики.
На Волині автомобіль злетів у канаву з водою та перекинувся. ФОТО

Автомобіль рятувальники відбуксирували за допомогою лебідки.
На Волині автомобіль злетів у канаву з водою та перекинувся. ФОТО

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Теги: Волинь, ДТП, рятувальники
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