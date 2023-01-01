На Волині автомобіль злетів у канаву з водою та перекинувся. ФОТО
Сьогодні, 18:23
На Ковельщині рятувальники деблокували водія легковика, що потрапив в ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Близько 16-ої години 7 вересня поблизу с.Положево Ковельського району трапилася дорожньо-транспортна пригода - легковий автомобіль з двома людьми злетів в канаву з водою та перекинувся.
На місці події працювали рятувальники 11 ДПРЧ. Вони деблокували водія з транспортного засобу, пасажир вибрався з перекинутої автівки самотужки.
Чоловіків 1969 та 1973 р.н. госпіталізували медики.
Автомобіль рятувальники відбуксирували за допомогою лебідки.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Близько 16-ої години 7 вересня поблизу с.Положево Ковельського району трапилася дорожньо-транспортна пригода - легковий автомобіль з двома людьми злетів в канаву з водою та перекинувся.
На місці події працювали рятувальники 11 ДПРЧ. Вони деблокували водія з транспортного засобу, пасажир вибрався з перекинутої автівки самотужки.
Чоловіків 1969 та 1973 р.н. госпіталізували медики.
Автомобіль рятувальники відбуксирували за допомогою лебідки.
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