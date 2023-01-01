На Волині рідним двох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО

На Волині рідним двох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
На Волині рідним двох загиблих захисників вручили посмертні нагороди Героїв.

Про це пише видання "Наше життя".

"Сьогодні, 7 вересня, начальник другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич вручили рідним загиблих захисників посмертні нагороди Героїв", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до Указу Президента України орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено захисників Василя Неделюка (с. Хоцунь) та Михайла Федоріщева (с. Бірки).

Ці державні відзнаки вручили дружині Михайла Федоріщева та сестрі Василя Неделюка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині рідним двох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 19:12
Збройні сили відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках фронту, – Генштаб
Сьогодні, 18:53
На Волині автомобіль злетів у канаву з водою та перекинувся. ФОТО
Сьогодні, 18:23
В Офісу омбудсмана є дані про десятки місць у Білорусі, де утримують українських дітей, – Лубінець
Сьогодні, 18:17
Росіяни перекидають сили з Криму на Запоріжжя та Херсонщину, – Гуменюк
Сьогодні, 17:56
Схожі новини
Воїн з Волині Максим Романюк – вже 15 місяців у полоні: рідні просять розголосу Воїн з Волині Максим Романюк – вже 15 місяців у полоні: рідні просять розголосу
Сьогодні, 14:50
Батьки чекали понад рік результатів експертиз: на Волині попрощалися з Героєм Олегом Свинчуком. ФОТО Батьки чекали понад рік результатів експертиз: на Волині попрощалися з Героєм Олегом Свинчуком. ФОТО
Сьогодні, 14:43
На Запоріжжі загинув 25-річний Герой з Волині Олександр Мельник На Запоріжжі загинув 25-річний Герой з Волині Олександр Мельник
Сьогодні, 11:07
Гаряче харчування у луцьких школах не здорожчало: хто харчуватиметься безплатно. ВІДЕО Гаряче харчування у луцьких школах не здорожчало: хто харчуватиметься безплатно. ВІДЕО
Сьогодні, 05:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині рідним двох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 19:12
 0
Збройні сили відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках фронту, – Генштаб
Сьогодні, 18:53
 0
На Волині автомобіль злетів у канаву з водою та перекинувся. ФОТО
Сьогодні, 18:23
 0
В Офісу омбудсмана є дані про десятки місць у Білорусі, де утримують українських дітей, – Лубінець
Сьогодні, 18:17
 0
Росіяни перекидають сили з Криму на Запоріжжя та Херсонщину, – Гуменюк
Сьогодні, 17:56
 0
Медіа
відео
1/8