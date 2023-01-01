На Волині рідним двох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО





Про це пише видання



"Сьогодні, 7 вересня, начальник другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич вручили рідним загиблих захисників посмертні нагороди Героїв", - йдеться в повідомленні.



Відповідно до Указу Президента України орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено захисників Василя Неделюка (с. Хоцунь) та Михайла Федоріщева (с. Бірки).



Ці державні відзнаки вручили дружині Михайла Федоріщева та сестрі Василя Неделюка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рідним двох загиблих захисників вручили посмертні нагороди Героїв.Про це пише видання "Наше життя" "Сьогодні, 7 вересня, начальник другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СПі начальник відділення рекрутингу та комплектуваннявручили рідним загиблих захисників посмертні нагороди Героїв", - йдеться в повідомленні.Відповідно до Указу Президента України орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено захисників(с. Хоцунь) та(с. Бірки).Ці державні відзнаки вручили дружині Михайла Федоріщева та сестрі Василя Неделюка.

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