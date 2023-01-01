Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 вересня

У п'ятницю, 8 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.Температура води в р. Стир 21°, оз. Світязь 20°.За даними Sinoptik, вдень у Луцьку хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів.8 вересня відзначається день пам'яті святих Адріана і Наталії. Наші предки помітили: якщо у цей день холодний ранок, то буде рання і морозна зима. У давнину цей день вважався іменинами горобини. Збирали горобину та калину, і додавали: "Великий урожай горобини – до морозу".