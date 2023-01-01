Центр Дія.Бізнес у Луцьку запускає юридичний курс для підприємців від Юлії Габрук: реєстрація відкрита

Юлія Габрук проведе перший тренінг з авторського курсу «Як почати власну справу: юридичні аспекти». Його тема — «Що треба знати про залучення персоналу на початку роботи бізнесу».



Для кого цей курс?



Авторський курс «Як почати власну справу: юридичні аспекти» — це серія тренінгів для досвідчених підприємців та початківців. Експертка розробила навчання, щоб кожен міг легко і доступно засвоїти юридичні знання і використовувати їх для потреб власного бізнесу.



Юлія — засновниця Адвокатського бюро «Юлії Габрук», спеціалістка із 8-річним досвідом юридичної практики.



Головне про курс:



Навчання складається із 4 модулів та триватиме до 3 жовтня. Під час кожного модулю на вас чекає тренінг і практичне персональне завдання для кращого засвоєння матеріалу. Окрім цього, кожен підприємець зможе проконсультуватися з Юлією Габрук щодо юридичних аспектів власного бізнесу. Протягом усього курсу ви матимете підтримку та зворотний звʼязок від експертки в спільному чаті. По завершенню навчання учасники, які відвідали всі тренінги та виконали завдання, отримають сертифікати.



Разом із Юлією Габрук ви:



— легко засвоїте юридичні аспекти на кейсі власного бізнесу

— навчитеся уникати типових помилок під час складання договорів та іншої документації

— отримаєте дієві поради від спікерки, щодо юридичних нюансів вашої компанії

— покращите свою обізнаність у юридичних питаннях вашого підприємства



Ознайомитися детальніше з програмою курсу та темами та датами проведення кожного з тренінгів можна



Старт: з 12 вересня по 3 жовтня

Кількість тренінгів — 4

Коли: 17:00-19:00

Де: вул. Богдана Хмельницького, 26, 4 поверх

Внесок за участь: 2 000 грн

Кількість місць обмежена: 15 місць

Реєстрація обов’язкова



Хочете знати більше про можливості навчання для підприємців та розвитку бізнесу в Луцьку? Переходьте на сайт та в соцмережі центру.



Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 вересня у центрі Дія.Бізнес у Луцьку юристкапроведе перший тренінг з авторського курсу «Як почати власну справу: юридичні аспекти». Його тема — «Що треба знати про залучення персоналу на початку роботи бізнесу».Авторський курс «Як почати власну справу: юридичні аспекти» — це серія тренінгів для досвідчених підприємців та початківців. Експертка розробила навчання, щоб кожен міг легко і доступно засвоїти юридичні знання і використовувати їх для потреб власного бізнесу.Юлія — засновниця Адвокатського бюро «Юлії Габрук», спеціалістка із 8-річним досвідом юридичної практики.Навчання складається із 4 модулів та триватиме до 3 жовтня. Під час кожного модулю на вас чекає тренінг і практичне персональне завдання для кращого засвоєння матеріалу. Окрім цього, кожен підприємець зможе проконсультуватися з Юлією Габрук щодо юридичних аспектів власного бізнесу. Протягом усього курсу ви матимете підтримку та зворотний звʼязок від експертки в спільному чаті. По завершенню навчання учасники, які відвідали всі тренінги та виконали завдання, отримають сертифікати.Разом із Юлією Габрук ви:— легко засвоїте юридичні аспекти на кейсі власного бізнесу— навчитеся уникати типових помилок під час складання договорів та іншої документації— отримаєте дієві поради від спікерки, щодо юридичних нюансів вашої компанії— покращите свою обізнаність у юридичних питаннях вашого підприємстваОзнайомитися детальніше з програмою курсу та темами та датами проведення кожного з тренінгів можна на сайті центру Дія.Бізнес у Луцьку Старт: з 12 вересня по 3 жовтняКількість тренінгів — 4Коли: 17:00-19:00Де: вул. Богдана Хмельницького, 26, 4 поверхВнесок за участь: 2 000 грнКількість місць обмежена: 15 місцьобов’язковаХочете знати більше про можливості навчання для підприємців та розвитку бізнесу в Луцьку? Переходьте на сайт та в соцмережі центру.Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію