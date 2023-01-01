Центр Дія.Бізнес у Луцьку запускає юридичний курс для підприємців від Юлії Габрук: реєстрація відкрита

Центр Дія.Бізнес у Луцьку запускає юридичний курс для підприємців від Юлії Габрук: реєстрація відкрита
12 вересня у центрі Дія.Бізнес у Луцьку юристка Юлія Габрук проведе перший тренінг з авторського курсу «Як почати власну справу: юридичні аспекти». Його тема — «Що треба знати про залучення персоналу на початку роботи бізнесу».

Для кого цей курс?

Авторський курс «Як почати власну справу: юридичні аспекти» — це серія тренінгів для досвідчених підприємців та початківців. Експертка розробила навчання, щоб кожен міг легко і доступно засвоїти юридичні знання і використовувати їх для потреб власного бізнесу.

Юлія — засновниця Адвокатського бюро «Юлії Габрук», спеціалістка із 8-річним досвідом юридичної практики.

Головне про курс:

Навчання складається із 4 модулів та триватиме до 3 жовтня. Під час кожного модулю на вас чекає тренінг і практичне персональне завдання для кращого засвоєння матеріалу. Окрім цього, кожен підприємець зможе проконсультуватися з Юлією Габрук щодо юридичних аспектів власного бізнесу. Протягом усього курсу ви матимете підтримку та зворотний звʼязок від експертки в спільному чаті. По завершенню навчання учасники, які відвідали всі тренінги та виконали завдання, отримають сертифікати.

Разом із Юлією Габрук ви:

— легко засвоїте юридичні аспекти на кейсі власного бізнесу
— навчитеся уникати типових помилок під час складання договорів та іншої документації
— отримаєте дієві поради від спікерки, щодо юридичних нюансів вашої компанії
— покращите свою обізнаність у юридичних питаннях вашого підприємства

Ознайомитися детальніше з програмою курсу та темами та датами проведення кожного з тренінгів можна на сайті центру Дія.Бізнес у Луцьку.

Старт: з 12 вересня по 3 жовтня
Кількість тренінгів — 4
Коли: 17:00-19:00
Де: вул. Богдана Хмельницького, 26, 4 поверх
Внесок за участь: 2 000 грн
Кількість місць обмежена: 15 місць
Реєстрація обов’язкова

Хочете знати більше про можливості навчання для підприємців та розвитку бізнесу в Луцьку? Переходьте на сайт та в соцмережі центру.

Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений за приватні кошти підприємців для розвитку підприємців. Центр відкрито з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».



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Теги: Юлія Габрук, варте уваги
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