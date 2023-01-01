У Луцьку чоловік погрожує зістрибнути зі стріли будівельного крана. ФОТО

У Луцьку чоловік погрожує зістрибнути зі стріли будівельного крана. ФОТО
Ввечері, 7 вересня в Луцьку на проспекті Відродження чоловік виліз на стрілу крана, що стоїть на будівництві, й погрожує, що зістрибне додолу.

Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на повідомлення очевидців.

Наразі з чоловіком розмовляють психологи.

На місці працюють поліція та ДСНС.

Деталі – згодом.


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Теги: Волинь, Луцьк
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