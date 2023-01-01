У Луцьку чоловік погрожує зістрибнути зі стріли будівельного крана. ФОТО





Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на повідомлення очевидців.



Наразі з чоловіком розмовляють психологи.



На місці працюють поліція та ДСНС.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері, 7 вересня в Луцьку на проспекті Відродження чоловік виліз на стрілу крана, що стоїть на будівництві, й погрожує, що зістрибне додолу.Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на повідомлення очевидців.Наразі з чоловіком розмовляють психологи.На місці працюють поліція та ДСНС.Деталі – згодом.

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