У Луцьку чоловік погрожує зістрибнути зі стріли будівельного крана. ФОТО
Сьогодні, 21:59
Ввечері, 7 вересня в Луцьку на проспекті Відродження чоловік виліз на стрілу крана, що стоїть на будівництві, й погрожує, що зістрибне додолу.
Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на повідомлення очевидців.
Наразі з чоловіком розмовляють психологи.
На місці працюють поліція та ДСНС.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на повідомлення очевидців.
Наразі з чоловіком розмовляють психологи.
На місці працюють поліція та ДСНС.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Скільки Луцьк виділив на ЗСУ за час повномасштабного вторгнення
Сьогодні, 22:20
У Луцьку чоловік погрожує зістрибнути зі стріли будівельного крана. ФОТО
Сьогодні, 21:59
Як карали волинян за хибні виклики пожежників
Сьогодні, 21:35
Центр Дія.Бізнес у Луцьку запускає юридичний курс для підприємців від Юлії Габрук: реєстрація відкрита
Сьогодні, 20:20
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 вересня
Сьогодні, 20:00
Медіа