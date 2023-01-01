Чоловік, який погрожував стрибнути з будівельного крана у Луцьку, спустився на землю. ФОТО

виліз на будівельний кран висотою понад 30 метрів і погрожував стрибнути вниз, спустився на землю.



Про це повідомляють рятувальники.



Для запобігання нещастю (людина хотіла вчинити самогубство) на місці події працювали рятувальники, психологиня служби 101, співробітники поліції та медики, а також його товариш.



Психологиня ДСНС Волині телефонувала до Андрія, його дружині та родичам і намагалася налагодити контакт для запобігання непоправного вчинку.



Повідомлення до служби 101 надійшло о 20:42.



Близько 22:35 чоловік врешті спустився на землю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку чоловік, який на проспекті Відродження, спустився на землю.Про це повідомляють рятувальники.Для запобігання нещастю (людина хотіла вчинити самогубство) на місці події працювали рятувальники, психологиня служби 101, співробітники поліції та медики, а також його товариш.Психологиня ДСНС Волині телефонувала до Андрія, його дружині та родичам і намагалася налагодити контакт для запобігання непоправного вчинку.Повідомлення до служби 101 надійшло о 20:42.Близько 22:35 чоловік врешті спустився на землю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію