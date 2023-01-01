Чоловік, який погрожував стрибнути з будівельного крана у Луцьку, спустився на землю. ФОТО
07 вересень, 22:58
У Луцьку чоловік, який на проспекті Відродження виліз на будівельний кран висотою понад 30 метрів і погрожував стрибнути вниз, спустився на землю.
Про це повідомляють рятувальники.
Для запобігання нещастю (людина хотіла вчинити самогубство) на місці події працювали рятувальники, психологиня служби 101, співробітники поліції та медики, а також його товариш.
Психологиня ДСНС Волині телефонувала до Андрія, його дружині та родичам і намагалася налагодити контакт для запобігання непоправного вчинку.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 20:42.
Близько 22:35 чоловік врешті спустився на землю.
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Про це повідомляють рятувальники.
Для запобігання нещастю (людина хотіла вчинити самогубство) на місці події працювали рятувальники, психологиня служби 101, співробітники поліції та медики, а також його товариш.
Психологиня ДСНС Волині телефонувала до Андрія, його дружині та родичам і намагалася налагодити контакт для запобігання непоправного вчинку.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 20:42.
Близько 22:35 чоловік врешті спустився на землю.
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