Добрі новини від ВолиньPost за 7 вересня

У постійній рубриці знижуємо рівень негативного контенту і фокусуємось лише на добрих новинах, хоч і крізь призму війни.Тож традиційно нагадуємо лише про приємні інформаційні приводи цього дня, сьогодні ми писали про таке:Адміністрація президента США Джозефа Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні. Цей пакет включає, зокрема, обладнання ППО, боєприпаси та снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.У Луцьку розпочалися навчальні курси масажу від кар’єрного хабу "ВОНА хаб. Луцьк". Його учасницями стали семеро жінок.Бойові втрати російський окупантів серед особового складу сягнули близько 266 900. 610 російських військових були ліквідовані за останню добу.Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ, оновлені вранці 7 вересня.Крім цього, у війні проти України ворог втратив 5722 артилерійських систем (+37 за добу), 4506 танків (+9), 8703 бойових броньованих машин (+21), 753 РСЗВ (+5), 4541 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+22), 1455 крилатих ракет (+8), 8217 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+27), 859 одиниць спеціальної техніки (+7), 506 засобів ППО (+1).Незмінними залишилися втрати ворога серед літаків та гелікоптерів (315/316), кораблів та катерів (19).Днями почав курсувати новий міжнародний поїзд № 119/120 Київ – Хелм – Київ.З Києва він відправляється о 06:28, з Рiвного об 11:27, з Ковеля о 13:31, прибуття до Хелма о 17:27. Пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 —21:02).У львівській лікарні Святого Миколая 8-річному Богданчику з Івано-Франківщини пересадили кістку, надруковану на 3D-принтері. Таку операцію виконали вперше у західних областях України.Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, скільки коштів муніципалітет витратив на допомогу для Сил оборони України з початку 2023 року та з початку повномасштабного вторгнення росіян.