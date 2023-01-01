Скільки Луцьк виділив на ЗСУ за час повномасштабного вторгнення

Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, скільки коштів муніципалітет витратив на допомогу для Сил оборони України з початку 2023 року та з початку повномасштабного вторгнення росіян.Про це міський голова написав на своїй сторінці у фейсбуці."Останнім часом точиться багато розмов з приводу «військового» ПДФО та витрат муніципалітетів на потреби наших військових. Вважаю за необхідне повідомити, що Луцькою міською радою за 2023 рік отримано 176 млн грн «військового» ПДФО, а на потреби військових, придбання дронів, тепловізорів та інших необхідних речей та посилення обороноздатності держави виділено 190 млн грн станом на 1 вересня цього року", - написав Поліщук.Загалом, за час повномасштабного вторгнення Луцька міська рада на ЗСУ виділила 245 млн грн. За ці кошти придбали понад 200 дронів, тепловізори, старлінки, оптичні приціли, зарядні станції, антидронові рушниці, військову форму й взуття та багато іншого.