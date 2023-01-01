Як карали волинян за хибні виклики пожежників
Сьогодні, 21:35
З початку 2023 року на лінії 101 на Волині надійшло 141 виклик про пожежі та інші надзвичайні події, що не підтвердилися.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на коментар речника Держслужби з надзвичайних ситуацій Волині Володимира Нестерова. З його слів, у 2022 році таких викликів було більше – 521.
Згідно з чинним законодавством за хибний виклик поліції, швидкої та інших спеціальних служб передбачається відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 850 до 3 400 гривень. Це адміністративне стягнення передбачено статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
За цією статтею за дев'ять місяців на Волині склали чотири протоколи про притягнення до відповідальності: один у Ковельському районі, два у Камінь-Каширському та один у Луцькому.
З них двоє людей сплатили штраф, ще двох звільнили від штрафних санкцій та винесли усне зауваження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на коментар речника Держслужби з надзвичайних ситуацій Волині Володимира Нестерова. З його слів, у 2022 році таких викликів було більше – 521.
Згідно з чинним законодавством за хибний виклик поліції, швидкої та інших спеціальних служб передбачається відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 850 до 3 400 гривень. Це адміністративне стягнення передбачено статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
За цією статтею за дев'ять місяців на Волині склали чотири протоколи про притягнення до відповідальності: один у Ковельському районі, два у Камінь-Каширському та один у Луцькому.
З них двоє людей сплатили штраф, ще двох звільнили від штрафних санкцій та винесли усне зауваження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Скільки Луцьк виділив на ЗСУ за час повномасштабного вторгнення
Сьогодні, 22:20
Як карали волинян за хибні виклики пожежників
Сьогодні, 21:35
Центр Дія.Бізнес у Луцьку запускає юридичний курс для підприємців від Юлії Габрук: реєстрація відкрита
Сьогодні, 20:20
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 вересня
Сьогодні, 20:00
Медіа