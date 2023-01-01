Як карали волинян за хибні виклики пожежників





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Згідно з чинним законодавством за хибний виклик поліції, швидкої та інших спеціальних служб передбачається відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 850 до 3 400 гривень. Це адміністративне стягнення передбачено статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



За цією статтею за дев'ять місяців на Волині склали чотири протоколи про притягнення до відповідальності: один у Ковельському районі, два у Камінь-Каширському та один у Луцькому.



З них двоє людей сплатили штраф, ще двох звільнили від штрафних санкцій та винесли усне зауваження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку 2023 року на лінії 101 на Волині надійшло 141 виклик про пожежі та інші надзвичайні події, що не підтвердилися.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на коментар речника Держслужби з надзвичайних ситуацій Волині Володимира Нестерова. З його слів, у 2022 році таких викликів було більше – 521.Згідно з чинним законодавством за хибний виклик поліції, швидкої та інших спеціальних служб передбачається відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 850 до 3 400 гривень. Це адміністративне стягнення передбачено статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення.За цією статтею за дев'ять місяців на Волині склали чотири протоколи про притягнення до відповідальності: один у Ковельському районі, два у Камінь-Каширському та один у Луцькому.З них двоє людей сплатили штраф, ще двох звільнили від штрафних санкцій та винесли усне зауваження.

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