8 вересня на Волині: гортаючи календар

8 вересня на Волині: гортаючи календар
Цього дня день народження у вокаліста луцького гурту «ФлайzZzа» Андрія Тимчука (на фото).

Також день народження сьогодні святкує журналіст Інформаційного агентства Волинські Новини Олександр Зелінський.

Іменинниками 8 вересня є: Андріан, Наталія.

Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди та професійних успіхів.

Цього дня у Любомлі на Волині народилась Наталія Ужвій, народна артистка СРСР, українська радянська акторка театру і кіно (8 вересня 1898 року — 22 липня 1986 року).

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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