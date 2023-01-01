8 вересня на Волині: гортаючи календар
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Цього дня день народження у вокаліста луцького гурту «ФлайzZzа» Андрія Тимчука (на фото).
Також день народження сьогодні святкує журналіст Інформаційного агентства Волинські Новини Олександр Зелінський.
Іменинниками 8 вересня є: Андріан, Наталія.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди та професійних успіхів.
Цього дня у Любомлі на Волині народилась Наталія Ужвій, народна артистка СРСР, українська радянська акторка театру і кіно (8 вересня 1898 року — 22 липня 1986 року).
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Також день народження сьогодні святкує журналіст Інформаційного агентства Волинські Новини Олександр Зелінський.
Іменинниками 8 вересня є: Андріан, Наталія.
Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди та професійних успіхів.
Цього дня у Любомлі на Волині народилась Наталія Ужвій, народна артистка СРСР, українська радянська акторка театру і кіно (8 вересня 1898 року — 22 липня 1986 року).
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